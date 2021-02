Ismét ellentmond magának Karácsony

Karácsony Gergely még a néhány héttel ezelőtti kijelentéseit is letagadja, amelyeket a baloldal miniszterelnök-jelölti előválasztásán történő lehetséges indulásával kapcsolatban tett. Az elemző szerint a főpolgármester azért hezitál, hogy több mandátumot lobbizhasson ki a pártjának.

Ismét önmagával keveredett ellentmondásba Karácsony Gergely, aki egy más témában tartott tegnapi sajtótájékoztatón a Magyar Nemzet kérdésére letagadta egy korábbi kijelentését a baloldal miniszterelnök-jelölti előválasztásán történő részvételével kapcsolatban – írja a lap.

Míg ugyanis a főpolgármester az Inforádió Aréna című, január 20-i adásában azt mondta: nagyjából egy hónapon belül kiderül, hogy elindul el-e a szivárványkoalíció kormányfőjelölt-válogatásán, most már azt hangoztatta, hogy szerinte nem mondott ilyet.

Figyelemre méltó, hogy a témában feltett kérdés nem várt módon zavarba hozta Karácsonyt, válaszolni is alig volt hajlandó az előválasztással kapcsolatos tervre vonatkozó kérdésre – jegyzi meg a Magyar Nemzet cikke.

Emlékezetes, hogy az említett adásban meglehetősen dodonai módon fogalmazott a Párbeszéd-elnök, aki először hosszan fejtegette, hogy ő maga nem tervez indulni a miniszterelnök-jelöltek előválasztásán, ám azt is hozzátette, hogy „sok politikustársának” vannak vele tervei ezen a téren.

Kiszelly Zoltán politológus a lapnak úgy vélte, hogy

Karácsony látszólagos bizonytalansága mögött az állhat: még kéreti magát, hogy jobb pozíciót lobbizzon ki a pártjának.

„A főpolgármester a kivárásra játszhat, hiszen egyelőre még több tényező is bizonytalan, például azt sem tudni, hogy a listás helyekről is lesz-e előválasztás vagy pedig a baloldali pártelitek döntenek erről. Karácsony addig feltehetően nem jelenti be, hogy indul a miniszterelnök-jelölt válogatón, amíg nincs bebiztosítva négy-öt parlamenti mandátum baráti társaságának, a Párbeszédnek” – fejtette ki az elemző. Szavai szerint az is hátráltathatja a megegyezést, hogy Gyurcsány Ferenc a megszerezhető országgyűlési helyek felét a DK-nak követeli.

„Gyurcsány az évértékelőjén arról beszélt, hogy a pártjának egymillió szavazója van, ami úgy értendő, hogy a kétmillió baloldali szavazó felét maga mögött tudó DK – amely jelenleg valóban helyzeti előnyt élvez – a mandátumoknak is az ötven százalékára tart igényt” – fogalmazott Kiszelly Zoltán. Hozzátette: eddig csak kevésbé fajsúlyos miniszterelnök-aspiránsok – Jakab Péter Jobbik-elnök, valamint a Mindenki Magyarországáért Mozgalmat gründoló Márki-Zay Péter – jelentkeztek be, a többiek várhatóan egyszerre teszik majd ezt meg, például március 15-én. A szivárványkoalíció vezetői korábban azt ígérték, hogy október 23-ig lebonyolítják a miniszterelnök-jelölti előválasztást, és közös kormányfő-aspiráns mögé állnak be.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester, a klub tiszteletbeli elnöke beszédet mond a BVSC-Zugló sportkomplexum geotermikus hőellátó rendszerének avatásán 2021. február 18-án.