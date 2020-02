Ismét civilek haltak meg légicsapásokban

„Köszönjük Neked, Uram, hogy Ő a miénk volt... Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy KŐMŰVES ÉVA tanárnő 2020. január 16-án örökre megpihent. Hamvait 2020. február 6-án 14 órakor az új Szent Mihály-temetőben (Sopron, Szentlélek u. 2.) helyezzük végső nyugalomra. Lelki üdvéért engesztelő szentmisét 2020. február 6-án 15.30 órakor az Árpádházi Szent Margit-plébánián (Sopron, Szent Margit út 4.) tartunk. Drága emlékét szívünkben őrizzük! Gyászoló család

„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, fiam, testvérem, sógorunk és rokonunk, TAKÁCS ZOLTÁN (Roszkó) életének 45. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 4-én, kedden 15 órakor lesz a töltéstavai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Nehéz, küzdelmes volt az élete, amely most véget ért, fáradt, beteg tested megpihenni tér. Lelked velünk marad, szívünk nagyon fáj, nyugodjál békében, Drága Édesanyám. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. MÓRA BERTALANNÉ szül. Szabó Erzsébet, a volt Ruhaipari Szövetkezet vezérigazgatója életének 92. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. február 5-én, szerdán 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászolja: lánya, szerető családja és baráti köre

„Szárnyakat kapott, fehér, hosszú ruhát, talán boldog is ott, otthon érzi magát. Reméled, hogy visszatér, érzed hideg éjszakán, lágy kezeivel hozzád ér, s meg is ölel talán. Aztán rájössz, nincs ott, hisz nem is él már, s Te a levegőt karolod, s közben a szíved megszakad, úgy fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagyanyánk, dédink, testvérünk, anyósunk, sógornőm, rokonunk és ismerősünk, FARKAS KÁLMÁNNÉ szül. Sipter Angella 93 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 4-én, kedden 15 órakor lesz a nagybácsai temetőben. Előtte, 14.30 órakor engesztelő szentmisét tartunk a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de már nem lehet. A csend ölel át, és a szeretet, isten veletek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, ismerősünk és rokonunk, NYIKOS SÁNDOR életének 64. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 3-án, hétfőn 15 órakor lesz a höveji temetőben. Az engesztelő szentmise 14.15 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Utolsót dobbant a szív, elszállt a lélek; gyászold meg, zengő harang, búcsúztasd el, zengő harang. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY ISTVÁN életének 84. évében csendesen elhunyt. Búcsúzik Tőled: feleséged, leányaid, fiad, vejeid, unokáid, dédunokád. Temetése 2020. február 4-én, kedden 13 órakor lesz a fertődi (süttöri) temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 12.30 órakor kezdődik a Szent András-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MIKHELY FERENC életének 74. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. 02. 05-én, szerdán 13 órakor lesz az újrónafői temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KASZÁS LÁSZLÓ magyar és francia állampolgár életének 89. évében elhunyt. Temetése 2020. február 3-án, hétfőn 13 órakor lesz a lébényi katolikus temetőben. Az engesztelő szentmisére 12.15 órakor kerül sor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk SMUK LAJOSNÉ szül. Elek Irén halálának 3. évfordulóján Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, hogy álmunkban látjuk. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Csillag voltál s lehulltál. Míg éltél, nekünk ragyogtál. Szerető férjed, fiaid, édesanyád, testvéreid

Drága gyermekünk, VARGA BÁLINT halálának 6. évfordulójára emlékezünk! Összetört érzékeny szívünk, szemünk a könnyektől ázik. Nincs erőnk arra, hogy elhiggyük, lelked már máshol virágzik. Szerető édesanyád és nevelőapád.

Fájó szívvel emlékezünk a gönyűi ID. BALOGH ZSIGMOND halálának 30. évfordulójára és ID. BALOGH ZSIGMONDNÉ halálának 5. évfordulójára. ,,A múló évek nem felednek, nem halványul emléketek. Mert a szeretet, amit adtatok egy életre emlékeztet rátok. Szerető fiatok és családja

Fájó szívvel emlékezünk CSEHI IMRÉNÉ Etl Franciska halálának 6. évfordulójára. Akik ismerték és szerették szenteljenek egy percet emlékének. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk ID. HORVÁTH GYULA halálának 30. évfordulójára és közelgő 90. születésnapjára. Hiányzik egy fénysugár, Ő volt a mi Édesapánk! Az idő nem hoz gyógyulást, nekünk maradt a néma gyász. De Ő nekünk soha nem lesz halott, mert szívünkben örökké él, mint égen a csillagok! ,,Pihen a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Itt hagytál minden álmot, vágyat, nem mesélsz már az unokáknak. Csak a könny maradt utánad. Sosem felejtünk el! Szerető feleséged, lányaid és családjuk.

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. BALOGH ZSIGMONDNÉ szül.: Otoltics Rozália gönyűi lakos halálának 10. évfordulójára. ,,Nélküled szomorú, üres a ház. A családból hiányzik egy fénysugár. Köszönjük, hogy éltél és bennünket szerettél. Nem hagytál el minket csak álmodni mentél. Szerető férjed, lányod, fiad és családjaik

OCSKÓNÉ RÁTONYI ÉVA halálának 16. és születésének 78. évfordulójára. Mindig velünk leszel. Robi, Gyuri és családjaik