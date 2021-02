Illegális bevándorlók ezrei akarnak betörni Magyarországra (videó)

Pokoli állapotok uralkodnak a magyar határtól néhány kilométerre található délvidéki falvakban.

Pokoli állapotok uralkodnak a magyar határtól néhány kilométerre található vajdasági falvakban. A migránsok házakba törnek be, bútorokat, parkettát, de még a tartógerendákat is eltüzelik. A szerbiai magyar települések lakóinak életét teljesen tönkretették az idegenek. A Riporter stábja bemerészkedett azokba az épületekbe, amelyeket a migránsok elfoglaltak. Megdöbbentő képsorokat rögzítettek kollégáink. Migrációs válság a koronavírus árnyékában – írja a Pesti Srácok riportja nyomán a Magyar Nemzet.

Ezekben a pillanatokban is Árpád-kori magyar településeket pusztítanak el az illegális bevándorlók.

A Riporter stábja a vajdasági Majdány-Rábé községben forgatott, ahol már több migráns tartózkodik, mint helyi lakos.

A műsorban Bakondi György beszélt arról, hogy csak az idei évben 11 500 határsértőt fogtak el a déli határszakasznál. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója által mondott számot a délvidéki magyarok a saját bőrükön érzik.

Majdány-Rábé összlakossága nem sokkal több kétszáz főnél, ugyanakkor a helyiek elmondása szerint átlagosan ennek a kétszerese a falvakban tartózkodó illegális migránsok száma.

A bevándorlók mindent tönkretesznek, házakba törnek be, amit ott találnak azt elégetik, illetve abba a szobába piszkítanak, ahol amúgy alszanak. Emellett nemcsak a magántulajdont sértik meg, hanem a község épületeibe is bejutnak.

Legutóbb nem sokon múlt, hogy a művelődési házat felgyújtsák.

A bevándorlók annyira feltalálják magukat, hogy még azokba a házakba is bekötik az áramot, ahol egyébként a tulajdonos korábban azt kiköttette. Hogy az elektromosság miért fontos? Azt érdemes tudni, hogy egy migránsnak a legnagyobb értéke a telefonja. Ezek általában drágák és elég jó minőségűek, illetve minden országban tudják használni telefonálásra és internetezésre, miközben egyébként egy magyar mobillal Szerbiában elég nehézkes a mobilinternet használata. A telefon töltéséhez áramra van szükség. Az elhagyatott házakból a volt tulajok kikötik az áramot, sőt még a biztosítékokat is kiszedik. Ez az azonban nem zavarja az idegeneket, van náluk biztosíték és az áramot is be tudják kötni, mondjuk nem túl szabályos módszerrel.

A riportban a migránsok gond nélküli beszéltek arról, hogyan tervezik a teljesen illegális határátkelést.

A szerb és magyar határszakaszon kerítés van, amelyet elég nehéz kijátszani, azonban a magyar–román és román–szerb szakaszra már nem terjed ki a határzár. A bevándorlók leggyakrabban Szerbiából Románia felé próbálkoznak, majd onnan Magyarország irányába. Az idegenek legújabb célállomása Hollandia. Szinte kivétel nélkül mindenki oda akar eljutni.

A bevándorlóknak pénze is van. A különféle menekültügyi szervezetek ebben a térségben is jelen vannak, olyannyira, hogy még A Riporter stábja is találkozott NGO-kkal, akik a kamerát meglátva elmenekültek.

A helyiek többször szemtanúi voltak annak, amikor borítékban osztották ki a pénzt az migránsoknak.

A koronavírus okozta korlátozások miatt az egész világban nehéz az utazás, az eddigi okmányok mellett mindenféle igazoló dokumentumokra, tesztekre vagy éppen karanténra van szükség. Ugyanakkor több százezer ember úgy szeli át Európát ezekben a pillanatokban is, hogy az sem tudjuk, honnan jönnek vagy éppen mi a nevük. Ahogy mondják, őket holmi koronavírus nem állítja meg.

A riport után a stúdióban Bohár Dániel Georg Spöttlével, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértőjével beszélgetett.

Borítókép: Kisunhalasnál rendőri intézkedés alá vont illegális migráns / Illusztrációfotó / Donka Ferenc / MTI