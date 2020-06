Igazi erőt mutathat a trianoni évfordulón a világ magyarsága

Hihetetlen érdeklődés kíséri azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a trianoni békediktátum századik évfordulója és a nemzeti összetartozás napja alkalmából indított több civil szervezet és a XVI. kerületi önkormányzat.

Június 4-én délután akár tizenötezer templomban, imaházban is megkondulhatnak egyszerre a harangok Kárpát-medence-szerte, este pedig több ezer helyen gyúlhatnak meg az összetartozás tüzei. A programokhoz még mindig lehet csatlakozni – számol be a Magyar Nemzet.

Elkészült a XVI. kerületi önkormányzat rövid, de nagyon látványos kisfilmje, amelyet a trianoni békediktátum századik évfordulójára forgattak még május közepén. A videófilmben csaknem négyszáz, a történelmi Magyarország határait kirajzoló fáklya gyullad meg távirányítással, közben a P. Mobil zenekar közreműködésével a jól ismert Nélküled című szám csendül fel. A videó végén a fáklyákkal határolt területen belül, a színpad alatt bengál égők segítségével a piros–fehér–zöld nemzeti trikolór jelenik meg, alatta pedig az írás: Összetartozunk. Az alkotást június 4-én tekintheti majd meg a nagyközönség, az önkormányzat arról tájékoztatott, hogy a filmet a kerület minden felületére feltöltik, sőt, elképzelhető, hogy a köztévén is látható lesz a néhány perces anyag. A XVI. kerületi önkormányzat kérdésre közölte: óriási az érdeklődés a film iránt, és az elmúlt hetekben nagyon sokan megköszönték a nemzeti összetartozást erősítő alkotást.

Hatalmas érdeklődés kíséri a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) kezdeményezését is, a szervezet korábban felekezettől függetlenül felkért minden Kárpát-medencei egyházközséget és gyülekezetet, hogy június 4-én, magyar idő szerint 16 óra 30 perckor száz másodpercig szólaltassa meg temploma, imaháza harangját a századik évfordulójára. Kérték továbbá azt is, hogy a harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény/keresztyén hit védelmében, kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez. Pálmai Tamás, a KÉSZ országos elnökségi tagja arról tájékoztatta lapunkat, nagyon sokan csatlakoznak az akcióhoz, így megtörténhet a csoda, és június 4-én délután akár tizenötezer templomban, imaházban is egyszerre kondulhatnak meg a harangok Kárpát-medence-szerte. A program nyitott, továbbra is be lehet kapcsolódni az összefogásba.

Nagyon sokan csatlakoztak az elmúlt napokban az Összetartozásunk Tüze! elnevezéssel indult civil kezdeményezéshez is, amelynek szervezői a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma és tagszervezetei, vagyis a világban működő magyar cserkészszövetségek. A szervezők azt kérik, hogy 2020. június 4-én, 20 óra 20 perckor (budapesti idő szerint) mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, minél több helyen gyúljon meg Összetartozásunk Tüze. A programhoz már 51 ország több mint 1500 településének mintegy háromezer közössége csatlakozott, de a szervezők továbbiak jelentkezését várják a https://gyujtsukmeg.ma/ internetes oldalon. – Várjuk minél több önkormányzat, intézmény, szervezet, közösség, család, magánember csatlakozását szerte a nagyvilágból! Hangsúlyozzuk, hogy ez nem cserkészprogram, így tényleg mindenki csatlakozhat – emelték ki a szervezők.

A tervek szerint június 4-re készül el a vajdasági Fokos zenekar első videóklipje is, amelyben Bobula Ida A mi határunk című versét zenésítik meg, az alkotás az 1920 előtti időket idézi majd meg. Az óbecsei Fokos zenekarról azt lehet tudni, hogy 2018 decemberében a Fölszállott a páva tehetségkutató versenyben, a saját kategóriájában megnyerte a döntők döntőjét.