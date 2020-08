Homoszexuális prostituáltak gyújtogatnak az olasz fővárosban

Területekért zajló háború robbant ki Európa legnagyobb városi parkjában, ahol dél-amerikai homoszexuális bevándorló prostituáltak küzdenek egymással a jobb helyekért. A háború miatt több mint egy tucat gyújtogatás is történt.

Elszabadultak az indulatok a római Parco degli Acquedotti nevű parkban. A zöldövezet 240 hektáron terül el, és része Európa legnagyobb városi parkjának, a Via Appia Regionális Parknak (Appian Way Regional Park, Parco Regionale dell Appia Antica). Az Acquedotti azonban nem az ókorból fennmaradt látványosságai miatt került be a hírekbe – tudatta a V4NA hírügynökség.

Az Il Giornale olasz lap szerint ugyanis homoszexuális bevándorló prostituáltak vették át az uralmat a területen. Az újság szerint a Dél-Amerikából származó prostituáltak között területi háború robbant ki, ugyanis egymástól akarják megszerezni a legjobb helyeket, ahol a testüket áruba bocsájthatják. A háború odáig fajult, hogy már a gyújtogatástól sem riadnak vissza a bevándorlók, csak az elmúlt hónapban 15-ször okoztak tüzet.

A legutóbbi incidens valamivel több mint egy hete történt. A 48 éves guatemalai Carlos Alfredo Bendfeldt több helyen is tüzet gyújtott. Amikor a rendőrök elfogták, a táskájából tűzgyújtásra használt eszközök, valamint óvszerek kerültek elő.

Olaszországban a prostitúció igen gyakori a migránsok körében. Tavaly derült ki, hogy a nigériai maffia kiskorú lányokat is arra kényszerít, hogy kiálljanak az utcára. Bizonyos esetekben úgy szerzik meg a lányokat, hogy vudu átkokkal fenyegetik meg azok családját.

A nigériai maffia több európai országban is aktív. A svéd közszolgálati televízió beszámolója szerint a maffia egyre nagyobb teret nyer magának Stockholmban és Göteborgban is. A Black Axe arról ismert, hogy vuduval, kínzással, fekete mágiával és egyéb bizarr okkult rituálék segítségével veszik rá az áldozataikat a behódolásra.