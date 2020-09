Hogyan kell elfoglalni egy egyetemet, hogyan kell blokádot csinálni, erről szervezett tábort az SZFE egy hónappal a blokád előtt

Augusztus 5-én, tehát közel egy hónappal azelőtt, hogy néhány tucat színművészetis hallgató elbarikádozta a Színművészetit, hogy a törvényesen megválasztott kuratórium, Vidnyánszky Attila vezetésével ne irányíthassa az egyetemet, a Színművészeti kommunikációs vezetője körlevélben szervezett a diákok között egy négynapos nyári szabadegyetemet.

A téma: megbukott a képviseleti demokrácia (azaz, akkor mindent lehet, fel lehet rúgni a demokrácia szabályait), egyetemfoglalás, hogyan zajlott 2009-ben a zágrábi egyetem blokádja, hogyan tud a színház több lenni, mint művészet, satöbbi, satöbbi – írja az Origo. A közreműködők között ott volt Gulyás Márton és Misetics Bálint is, de volt börtönpszichológus (sokáig zárt közösségben lenni – lásd blokád) is, a később talán leghangosabban tiltakozó filmrendező (Hajdú Szabolcs) és a foglalást támogató Örkény Színház is. Erősen megdőlni látszik a valójában persze senki által el nem hitt, baloldali állítás: az egyetemisták mindent maguktól csináltak. Nem, dehogyis. De nézzük a részleteket, mutatjuk egészen pontosan a körlevelet és a programot.