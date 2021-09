Hidvéghi: Brüsszel mindenáron kierőszakolná az LMBT-propagandát (videó)

Brüsszel folytatja a nyomásgyakorlást Magyarországra a gyermekvédelmi törvény miatt – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője szerdán a Facebook-oldalán megosztott videóban.

A politikus szerint egyértelmű, hogy a gyermekvédelmi törvény elfogadása óta Brüsszel és a Soros-hálózat újabb ürügyet talált a Magyarország elleni támadásokhoz.

Ennek része, hogy Budapestre érkezik az Európai Parlament LIBE- (Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi) bizottságának küldöttsége,

„tele az európai baloldal embereivel, akik állandóan hazug és álnok jelentéseket irkálnak rólunk”,

és akik eljárásokat és sajtóhadjáratot indítottak Magyarország ellen.

Demokráciáról, jogállamiságról beszélnek, de valójában mindenki tudja miről van szó:

„azért támadnak minket, mert azt akarják elérni, hogy engedjük be az óvodákba és az iskolákba az LMBTQ-aktivistákat, és engedjük be, telepítsük be a migránsokat az országba”

– értékelt Hidvéghi Balázs.

Mint mondta, a mostani támadáshoz felsorakoztak a szokásos szereplők: a brüsszeli baloldal, a Soros-hálózat képviselői és a Gyurcsány vezette magyar baloldal.

A Fidesz-KDNP eddig is a magyar emberek akaratát érvényesítette és ezután is ezt fogja tenni. A magyar emberek többször, a legutóbbi nemzeti konzultációban is világosan elmondták, hogy nem kérnek az LMBTQ-propagandából az iskolákban és óvodákban és nem kérnek a bevándorlók erőszakos betelepítéséből sem az országba.

„Mi a magyar emberek akaratát fogjuk érvényesíteni és mellettük fogunk kiállni”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezzel egyedül vannak a magyar politikában.

Ha Gyurcsány és a baloldal kerülne hatalomra, sorra teljesítenék a brüsszeli elvárásokat, „betelepítenék a migránsokat és ráengednék a gyerekekre az LMBTQ-aktivistákat” – hangoztatta Hidvéghi Balázs.

A kormánypárti politikus videóját itt tekintheti meg: