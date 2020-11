Hidvéghi: a baloldal ismét megpróbálta besározni Magyarországot

Már az abszurd drámákat is kezdi megszégyeníteni a hazánk elleni rágalomhadjárat.

A baloldal Magyarország elleni rágalomhadjárata már „az abszurd drámákat is kezdi megszégyeníteni”, az Európai Parlament ugyanis „egy józan ésszel már nehezen komolyan vehető” témát vett plenáris ülésének napirendjére, amely szerint magyar politikai befolyás valósul meg Szlovéniában és Észak-Macedóniában az ottani magyar médiabefektetéseken keresztül – jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő Brüsszelben szerdán.

Hidvéghi az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésének a szlovéniai magyar médiajelenléttel foglalkozó vitáját követően magyar újságíróknak adott nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy mind Szlovénia mind Magyarország tagja az Európai Unió közös piacának.

A közös piacon belül pedig a tőke szabad áramlása biztosított, ami azt jelenti, hogy az európai vállalatok más uniós országban is befektetnek, így a média világában is – közölte. Szava szerint ilyen alapon, a szlovén példánál maradva, el kellene ítélni a svéd, a cseh, vagy az osztrák beavatkozást is a szlovén belügyekben, ugyanis ezeknek az országoknak a vállalatai is médiatulajdonnal bírnak az országban.

„Azt javaslom Dobrev Klárának és a többi magyar baloldali ellenzéki képviselőnek, ha már úgyis lépten-nyomon aláírásgyűjtéseket kezdeményeznek és hergelnek, akkor most kezdeményezzenek egy olyan eljárást, hogy az Európai Parlament ítélje el Németországot és az Egyesült Államokat azért, mert a magyar belügyekbe avatkoznak be. Hiszen van Magyarországon német, illetve amerikai médiabefektetés, médiatulajdon is” – fogalmazott.

Látszik a dolog abszurditása, de követve azt a logikát, amelynek mentén, hazugságok alapján a baloldal ismét megpróbálta besározni és támadni Magyarországot, akkor ezt kell tenniük – tette hozzá Hidvéghi Balázs.

Az Európai Parlament azért tűzte plenáris ülésnek napirendjére a vitát, mert egy szlovén internetes portál állításai szerint Magyarországi médiabefolyást szerzett Szlovéniában azért, hogy politikai nyomást gyakorolhasson Észak-Macedóniára.