Leszakadt egy metrófelüljáró Mexikóvárosban (videó)

A leomlott híd maga alá temetett több autót, a mentési munkálatokban a tűzoltóság is részt vesz. A helyszínre érkezett a város polgármestere, Claudia Sheinbaum is, aki azt mondta, több mint 30 embert szállítottak kórházba.

A katasztrófavédelem részéről azt közölték, hogy az áldozatok száma várhatóan nőni fog.

A televízióban bemutatott, illetve a közösségi médiára feltöltött képsorokon azt látszik, hogy több metrókocsi az öt méter magas felüljáróról lóg, onnan a tűzoltók létrák segítségével igyekeztek kiszabadítani az embereket, később pedig egy darut is beállítottak.

Sheinbaum hozzátette: egyelőre nem tudni, a bent rekedtek közül mindenki életben van-e.

BREAKING: Train overhead track collapses in Mexico City; several people reported trapped pic.twitter.com/oz1TghLM4M

A szerencsétlenség a 12-es metróvonalon történt, amelynek építése során korábban több, szabálytalanságokról beszámoló panasz érkezett a hatóságokhoz.

Marcelo Ebrard külügyminiszter – aki a vonal építése idején a főváros polgármestere volt – a Twitteren szörnyű tragédiának nevezte a balesetet, valamint leszögezte: ki kell vizsgálni a szerencsétlenség okát, és meg kell találni a felelősöket.

„Mindenben állok a hatóságok rendelkezésére” – tette hozzá.

at least 13 dead and 70 injured after a metro train cars collapsed from overpass in mexico city #MetroCDMX #CDMX pic.twitter.com/jKQehl8jjx

— 🥨 (@taegishrine) May 4, 2021