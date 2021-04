Hatásvadász videóban reklámozza magát az ellenzék

Gyurcsány Ferenc és az összellenzéki összefogás videóban üzente meg azt, hogy szerintük Orbán Viktor miniszterelnök hiába próbálja az ellenzékre hárítani a felelősséget – ahogyan Gyurcsány fogalmaz –, a kormány hozza meg a hibás döntéseket a járvány kezelésével kapcsolatban. Kunhalmi Ágnes (MSZP), Fekete-Győr (Momentum) és Jakab Péter is beálltak Gyurcsány mögé: most együtt próbálják meggyőzni az embereket, hogy oltassák be magukat. Már nem számít nekik, mivel, csak oltassák be magukat, annak ellenére, hogy hónapokon keresztül épp az ellenkezőjét mondták és csak a nyugati vakcinákat erőltették.