Hatalmas vihar csapott le több amerikai államban

Hóviharok és jégeső legkevesebb tíz ember halálát, több mint ezer légi járat kimaradását és több százezer otthonra kiterjedő áramkimaradást okoztak szombaton több amerikai államban, Texastól északkelet felé, egészen Maine-ig – jelentették hírügynökségek.

A viharok péntek este kezdődtek hurrikán erősségű széllökésekkel, golflabda nagyságú jégdarabok és 5-13 centiméternyi hó lehullásával az országos meteorológiai szolgálat jelentése szerint.

A hó vastagsága 15-30 centiméterre hízhat vasárnapra Illinois, Michigan, New York és New England államok egyes részein. A közutakon akár másfél centiméter vastagságú jégpáncél is kialakulhat.

Több mint 260 ezer lakásban és üzlethelyiségben megszűnt az áramszolgáltatás Alabamában, Mississippiben, Kentuckyban, Tennesseeben és Arkansas-ban a PowerOutage.us honlap szerint.

A legnagyobb áramkimaradásokat szombat estére megszüntették Texasban, Michiganben és Illinois-ban. A légiközlekedést leginkább a chicagói O’Hare nemzetközi repülőtéren zavarták meg a viharok: több mint ezer járat kimaradt, és több száz késett a flightaware.com weboldal közlése szerint.

A viharok összesen tíz halálos áldozata között egy rendőr és egy tűzoltó is van Texasban.

A meteorológiai szolgálat szerint még mindig tornádó és áradás fenyegeti Louisiana, Arkansas, Texas, és Oklahoma egyes területeit, ahol összesen 18 millió ember él.