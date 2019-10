Tűz tombol egy új-zélandi konferencia-központban (videó)

Hatalmas tűz keletkezett egy új-zélandi konferencia-központ tetején Auckland belvárosában kedden – közölte a helyi tűzoltóság a Twitter közösségi oldalon.

A világhálóra felkerült videofelvételeken az volt látható, hogy a SkyCity épületegyüttes felső szintje lángokban áll és sűrű, fekete füst gomolyog az ég felé.

Phil Goff, a város polgármestere azt írta a Twitteren, hogy a tűz láthatóan tovaterjed, a tetőn embereket lehet látni.

A rendőrség ugyanakkor egy közleményében arról számolt be, hogy a kirendelt alakulatok igyekeznek ellenőrzésük alá vonni a lángokat, a munkálatokba a rendőrség besegít.

This doesn’t look good. Fire in down town Auckland – much black smoke pic.twitter.com/wca7LkPcoW

A hatóságok felkérték az embereket, hogy kerüljék el az üzleti negyedet és óva intették őket attól, hogy a füstöt belélegezzék. A közlemény szerint eddig senki sem sérült meg, mindenkit sikerült épségben kimenekíteni a konferencia-központból.

Time lapse of the #Auckland CBD fire between 2:00-6:30 pm Tuesday 🔥

The peak wind gust at our climate station on the Sky Tower has been 62.3 km/h from the west.

Wind gusts of 80-100 km/h are expected on Wednesday. pic.twitter.com/cLYWaPCV5a

— NIWA Weather (@NiwaWeather) October 22, 2019