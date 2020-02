Három magyar dolgozik a Japán mellett karanténba helyezett hajón

„Lecsukott szemmel még látom a lelkét, ki mellettem ül és nékem mesél. Nem maradt utánad más, csak az emlék, örökké szeretlek, bárhol is legyél. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, testvérünk, keresztapám, nagypapánk és rokonunk, SELYEM ISTVÁN „Sutyer a csornai cserépgyár nyugdíjasa csornai lakos életének 61. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 7-én 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise a temetés napján, 8 órakor a helyi premontrei templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Minden elmúlik, mint az álom Elröpül, mint a vándormadár, Csak az emlék marad meg a szívben, Halványan, mint a holdsugár. (Schiller) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, apósom, nagypapánk, keresztapám, testvérünk, sógorom, nászom, nagybátyánk és rokonunk, KOVÁCS ISTVÁN JÓZSEF 68 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 8-án, szombaton 13 órakor lesz a mecséri temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Feleségem, Édesanyám, Anyósom, Nagymamánk és Rokonunk, MAGYAR LAJOSNÉ szül. Burkus Ildikó életének 69. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 7-én, pénteken 15 órakor lesz az abdai temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 14.15 órakor tartunk a helyi katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt. Megpihent a két kéz, amely mindig csak adott, soha semmit nem kért és el nem fogadott. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy feleségem, édesanyánk, nagymamink, dédimamink és rokonunk, DR. NYITRAI ISTVÁNNÉ szül. Bősze Magdolna életének 85. évében visszatért Teremtőjéhez. Temetése 2020. február 8-án, szombaton 11 órakor gyászmisés szertartás keretében a győri Szentlélek-templom altemplomában lesz. Kérjük, hogy a virágra szánt összeget a kihelyezett perselybe helyezzék. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik mély gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

„Szíved pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Édesanyánk, Nagymamánk, Dédim és Anyósunk, KOLOSZÁR FERENCNÉ szül. Módos Ilona (a Várkerület Söröző szakácsnője) életének 93. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2020. február 8-án, szombaton 14 órakor lesz a soproni evangélikus temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Valaki értem imádkozott, mikor kíntól elgyötörten a lelkem, fájdalmat hordozott, egyszer csak könnyebb lett a terhem. Valaki értem imádkozott. Talán apám, anyám, régen, talán valaki más is - aki szeret - jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nekem megváltást hozott, és azért is, aki értem - csak egyszer is - imádkozott! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyám, nagymamánk, dédnagymamánk, MÉSZÁROS JÓZSEFNÉ Cihák Ernesztina (Erna) életének 89. évében hirtelen halállal elhunyt. Temetése 2020. február 7-én, pénteken 15.30 órakor lesz a mosoni templom altemplomában. Lelki üdvéért a temetés előtt, 15 órakor tartunk engesztelő gyászmisét a mosoni templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OLLÁRY MIKLÓS életének 82. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. február 10-én, hétfőn 15 órakor lesz a győr-szigeti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagyapánk és rokonunk, URAM GYÖRGY életének 80. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 8-án, szombaton 13 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

A gyászoló család tudatja, hogy TÉHÖL JÁNOSNÉ szül. Koczner Anna 2020. január 31-én, életének 79. évében elhunyt. 2020. február 6-án 15 órakor a bakonyszentlászlói temetőben helyezzük örök nyugalomra a katolikus vallás szertartása szerint. Gyászmise 2020. február 7-én (pénteken) 17.30 órakor a helyi katolikus templomban. Szent Angyalok kísérjék!

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyám, anyósom, nagymamánk, dédink és rokonunk, TATAY ERNŐNÉ szül. Molnár Erzsébet életének 93. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. február 7-én, pénteken 15 órakor lesz a győr-újvárosi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DÉNES JÓZSEF (Dini) életének 70. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 7-én, pénteken 15 órakor lesz a tarjánpusztai temetőben. Előtte engesztelő szentmise 14.15 órakor lesz a helyi katolikus templomban. Kérjük, együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCSNÉ RÁCZ GIZELLA életének 89. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása február 7-én, pénteken 14 órakor lesz a mosoni temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Csak egymáshoz bújva zokoghatunk, mert nagyon fáj, azért sírhatunk. Eltemettük kit oly nagyon szerettünk, ki több volt mint az életünk. Akit soha nem feledünk. Fájó szívvel, örökké tartó szeretettel emlékezünk imádott gyermekünk, testvérem, sógorom, keresztapánk, barátunk, rokonunk IFJ. VARGA LÁSZLÓ környezetmérnök halálának 4. évfordulóján. ,,Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak, lelkedre odafenn az angyalok vigyáznak. Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád. Ma lehajtott fejjel némán emlékezünk Rád! Emléked örökre itt van velünk, amíg élünk Te is itt élsz velünk. Szerető családod

El nem múló szeretettel és fájó szívvel emlékezünk hű társamra, édesanyánkra, nagymaminkra, BOGNÁR IMRÉNÉ sz.: Balázs Margit Ibolya halálának 12. évfordulóján. Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. Hosszú útra mentél, búcsút sem intettél. Elhagytad a házat és minket akiket szerettél. Örök az arcod, nem száll el szavad, szereteted, mosolyod a szívünkben marad. Szerettünk nagyon, amíg csak éltél, legyen áldott a föld, hova megpihenni tértél. Szerető férjed, lányaid, unokáid, vejeid

Lang Izabella emlékére! Szeretettel!