Hallottak is szavaztak Amerikában – Trump ügyvédje bemutatta a választási csalásokat

Donald Trump kampányának egyik irányítója, Corey Lewandowski egy szombati sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra, egy pennsylvaniai szavazó adatait, aki még a voksolás előtt meghalt – írja a Breitbart nyomán a Mandiner.hu.

Eszerint Denise Ondick, Allegheny megyei lakos 1946. szeptember 10-én született, és 2020. október 22-én hunyt el, még a gyászjelentésben is szerepelt a neve.

Egy nappal a halála után érkezett be a regisztrációja a választásokra, amit a megye október 24-én postázott vissza neki a szavazólappal együtt. Ms. Ondick voksa pedig 9 nappal a halála után, 2020. november 2-án be érkezett meg a választási irodába, ez a kormányzat honlapján is ellenőrizhető – emelte ki Lewandowski.