Hagyományos rendben zárhatják le a szokatlan tanévet a pedagógusok

Nincs tömeg az iskolákban, a gyerekek három-négy százaléka vesz részt a személyes oktatáson, amióta újranyitottak az intézmények. Az állami iskolákban a járvány lecsengésével naponta 30-36 ezer diák jelenik meg. A tanároknak és a diákoknak nem kötelező a maszkviselés, ám a fenntartók saját hatáskörben előírhatják a védőfelszerelés viselését.

Visszatért az élet az óvodákba és bölcsődékbe is, bár a szülők még mindig szankció nélkül otthon tarthatják gyermeküket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt kéri az óvodáktól, hogy ne alkalmazzanak eltúlzott, a kicsiknek megterhelő biztonsági intézkedéseket – írja a Magyar Nemzet.

Napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás – ilyen programokkal töltik napjaikat azok a diá­kok és tanárok, akik a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával visszatértek az iskolákba. Mint ismert,

június másodika óta megnyitották kapuikat a köznevelési intézmények, s bár a tanév már digitális munkarendben fejeződik be, a gyerekek újra látogathatják az iskolákat.

A szakképző iskolák esetében az igazgatókra bízták a döntést: ezek, ha akartak, már a nappali munkarendre is visszatérhettek.

Évzáró szűk körben

A tanév hivatalosan jövő hétfőn zárul, de június 26-ig mindenhol biztosítanak ügyeletet a tanulóknak. A lap érdeklődésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közölte: az újranyitás első hetének adatai szerint nagyjából a tanulók három-négy százaléka vett részt személyes foglalkozáson, illetve gyermekfelügyeletben. „Az iskolákra vonatkozó döntés helyesnek bizonyult, jelentősen hozzájárult a sikeres védekezéshez, hiszen a járvány nem lépett át a tömeges fertőzések szakaszába. A június 9-i adatok szerint a jelenlegi 4017 igazolt fertőzött mind­össze két százaléka, 88 fő tartozik a 19 év alatti korosztályba” – tette hozzá a tárca. A biztonsági előírásokról azt mondták, fontos a távolságtartás, az alapos takarítás, a fertőtlenítés és a rendszeres szellőztetés. Maszk viselését azonban nem írták elő kötelező jelleggel, ugyanakkor engedélyt kaptak az iskolák, hogy ha szükségét érzik, akkor előírják bizonyos védőeszközök használatát, ám ebben az esetben az érintetteknek maguknak kell biztosítaniuk a felszerelést.

Külön szabályt hoztak arról is, hogy azok a diákok, akik a lakóhelyüktől eltérő településen tanulnak, a mostani rendkívüli helyzetben az otthonukhoz legközelebb eső iskolába is bejárhatnak.

A tanévzárással kapcsolatban pedig az a döntés született, hogy tömeges, egyidejű jelenlétet igénylő rendezvényeket nem lehet szervezni, de kisebb csoportokban mindenhol tarthatnak évzáró és bizonyítványosztó ünnepségeket.

Felzárkóztatás, konzultáció

Az állami iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ (KK) a Magyar Nemzet kérdésére arról számolt be, hogy az elmúlt napokban átlagosan 30-36 ezer között volt a tankerületi intézményekben személyesen megjelenő tanulók száma. A legfrissebb adat június 9-i, akkor 33 309 tanuló jelent meg az állami iskolákban. A többség felzárkóztatásra, konzultációkra érkezik. „A járványügyi előírásokat mindenhol betartják, ehhez megvannak a megfelelő eszközök, és a távolságtartásra is ügyelnek az iskolákban” – hangsúlyozta a KK. Kitértek továbbá arra, hogy a pedagógusok nyári szabadságolásának rendjét alapvetően nem érinti a járványhelyzet, várhatóan most is a megszokott időszakban, július 1-jétől augusztus 31-ig pihenhetnek a nevelők. A tanév a szokásos időben zárul, a tanároknak nem kell tehát extra nyári munkavégzésre készülniük. A gyermek- és ifjúsági táborok június 16-tól napközis és ottalvós szervezésben egyaránt megtarthatók.

Ami az óvodákat illeti, az elmúlt két hétben már itt is visszatértek a normál üzemmódra, de a gyerekzsivaj még elmarad a szokásostól, az intézmények többsége alacsony létszámmal, összevont csoportokkal működik.

Ennek oka, hogy továbbra is alapos távolmaradási indoknak tekintik a járványügyi helyzetet, vagyis nem számít igazolatlan hiányzásnak, ha a szülő a nyári szünetig már nem járatja óvodába a gyermekét. Rétvári Bence államtitkár a DK-s Arató Gergely képviselőnek minap adott parlamenti válaszában arra is rámutatott, hogy az óvodák alapvetően már feltételek nélkül fogadhatják a gyerekeket, de a belső szabályzatukban hozhatnak saját járványügyi intézkedéseket is, például speciális belépési rendet vagy egyéb védő rendelkezéseket.

Szeretet és törődés

Ennek kapcsán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) is megszólalt, miután számos lakossági bejelentést kaptak arról, hogy az óvodák és bölcsődék üzemeltetői a járványügyi kockázatokra hivatkozással túlzó, a gyermekekre nézve már indokolatlan megterhelést jelentő szabályokat vezettek be. Ilyen például a kötelező maszkhasználat, a beltéri játékok használatának tilalma, az otthonról hozott alvókák bevitelének tiltása, az ebéd utáni fogmosás elhagyása vagy a saját ivópohár biztosítása. Ezen szükségtelen szabályok alkalmazását az NNK nem támogatja. Közleményükben arra kérik az intézmények üzemeltetőit, törekedjenek arra, hogy a jelenlegi járványügyi szabályokat a gyermekek által megszokott működési rendhez igazítsák. „Az elmúlt időszak a gyermekeknek is szorongáskeltő helyzetet teremtett, hiszen jelentősen megváltozott körülöttük a világ, ezért most, amikor lehetőség adódott, hogy a korábbi rend szerint visszatérhessenek a megszokott környezetükbe, fokozott mentális sérülékenységükre tekintettel kérjük, hogy segítsék, támogassák őket, és gondozásukat még több szeretettel és törődéssel végezzék” – hangsúlyozta az NNK.