Gyurcsányék adatbázis-építésbe kezdtek az előválasztás ürügyén

Dobrev Klára egyértelművé tette, hogy ő a baloldali összefogás központi szereplője.

Kampányüzemmódba kapcsolt, egyúttal adatbázis-építésbe kezdett a DK, miután hivatalossá vált, hogy Dobrev Klára a párt miniszterelnök-jelöltje. Az adatkezelők között megtalálhatók a Závecz Tibor vagy az Ezalényeg.hu baloldali propagandaportált is működtető Páva Zoltán érdekeltségébe tartozó cégek, de van köztük német tárhelyszolgáltató és amerikai, tömeges elektronikus levélküldő szolgáltatást nyújtó társaság is.

Miután vasárnap hivatalossá vált, hogy Dobrev Klára a DK miniszterelnök-jelöltje, azonnal elkezdődött a párt egyéni képviselőinek, illetve a DK-elnök feleségének összehangolt, együttes kampánya. A Magyar Nemzethez eljutott egyik szórólapon Dobrev a DK egyik budapesti jelöltjét, Arató Gergelyt ajánlja a baloldali szavazók figyelmébe, akit egyebek mellett odaadó férjként, két kutya büszke gazdájaként, tapasztalt önkormányzati és országgyűlési képviselőként mutat be. „Arra kérem, hogy vegyen részt az előválasztáson, és szavazzon Arató Gergelyre” – írja Gyurcsány Ferenc felesége a kampányanyagon, ami mellett ugyanakkor megtalálható egy jelentkezési ív is azok számára, akik segíteni szeretnék a párt és a képviselőjelölt munkáját. Ehhez meg kell adni a személyes adatokat, nevet, címet, telefonszámot és e-mailt is, továbbá meg kell jelölni, hogy a szimpatizáns milyen kampánytevékenységben kíván részt venni. Ezek között szerepel többek között a szórólapozás, adminisztrációs irodai vagy számítógépes munka, szimpatizánsokkal való telefonos, személyes kapcsolattartás, de „ezermesterek” és „gyorsan mozgósítható akciócsapat-tagok” jelentkezését is várják.

Arról, hogy az itt megadott adatokkal mihez kezdenek Gyurcsányék, mindössze annyit tüntettek fel a kampányanyagon, hogy az adatvédelmi tájékoztató a DK honlapján található. A külön dokumentumban feltüntetett adatkezelők közül ugyan a korábban a DK-nak dolgozó, Szigetvári Viktor nevével fémjelzett, meglehetősen kétes hírű Datadat Kft. eltűnt, felbukkan helyette viszont például az EagleEye Marketing Kft. A frissen, 2020 októberében alakult cég Páva Zoltán érdekeltségébe tartozik, aki az Ezalényeg.hu baloldali propagandaportált is működteti. Az Ezalényeg a közösségi médiában is nagyon aktív, az oldal létrejötte óta (a helyi aloldalak költéseit nem számítva) mintegy 80 millió forintot költött a Facebookon, volt, amikor csupán egy hét alatt 9,3 milliót. Az EagleEye Kft. mindemellett a DK parlamenti frakciójának közösségimédia-tanácsadója, évi 43 millió forintért. Páva Zoltán egyébként a volt MSZP-s komlói polgármester és országgyűlési képviselő, idősebb Páva Zoltán fia. A Páva családdal a Gyurcsány–Bajnai-kormányok igen bőkezűek voltak. Ifjabb Páva Zoltán 2008 és 2010 között a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadója volt. Egyik cége, a Medich-Technik Bt. csaknem ötmillió forintot kapott szaktanácsadói tevékenységéért 2008-ban. Gyurcsány Ferencék mostani kampányának adatkezelői között felbukkan továbbá a Závecz Tibor érdekeltségébe tartozó SzondaPhone Kft. is, valamint egy német tárhelyszolgáltató és egy amerikai tömeges elektronikus levélküldő szolgáltatást nyújtó cég is.

Mindeközben Dobrev Klára meghökkentő bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, amelynek alapján úgy tűnhet, biztosan ő nyeri meg a baloldal miniszterelnök-jelölti előválasztását, noha az egyik legesélyesebbnek tartott Karácsony Gergely bejelentkezése csak a hétvégén várható. A DK-elnök felesége Facebook-oldalán arról írt, hogy mind néppárti, mind baloldali uniós politikusok is támogatásukról biztosították. „Tudják, hogy én vissza fogom vezetni Magyarországot Európa szívébe!” – írta sokat sejtetően Dobrev Klára, megjegyezve, hogy az „Unióban a mi európai közös otthonunk jövője fontosabb a pártpolitikánál. Szeretném, ha ez itthon is így lenne. Én egy ilyen Magyarországért hívom közös munkára a szövetségeseimet” – írta Dobrev Klára, egyértelművé téve, hogy ő a baloldali összefogás központi szereplője.