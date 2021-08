Gyurcsány és Jakab előre leosztották a lapokat

„A baloldali előválasztás színjátékát mi sem jelzi jobban, minthogy a két legerősebb ellenzéki párt, a Jobbik és a DK már leosztották egymás között a körzeteket, sőt már az is mindegy, hogy ki 'nyeri' az összefogás miniszterelnök-jelöltjeinek 'versenyét'” – nyilatkozta Kiszelly Zoltán, a Századvég igazgatója. Erdős Gergely, a Századvég belpolitikai elemzője szerint a két kormányfő-aspiráns, Jakab Péter és Dobrev Klára azért sem hirdetett előválasztási programot, mert ezzel a Jobbik és a DK ideológiai karaktere és annak jelentős különbsége kerülne a középpontba.

A baloldali pártok előválasztási színjátéka két célt szolgál: azt a látszatot kelti, mintha az ellenzéki pártok közötti versenyt a szavazók döntenék el, illetve ennek a versenynek az egymást követő szakaszai hivatottak mozgósítani és összekovácsolni az ellenzéki szavazóbázist – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány igazgatója. Az elemző kifejtette: azért beszélhetünk színjátékról, mert a 106 egyéni választókerület zömében a pártelitek alkuja miatt nem is biztos, hogy lesz képviselői előválasztás. „Miközben a baloldali politikusok és propagandamédiájuk versenyről beszélnek, az induló pártok – főként a DK és a Jobbik – számos helyen már jó előre megegyezett a jelöltek közös támogatásáról” – jelezte a politológus, hozzátéve: ezért helyeződik át a hangsúly a miniszterelnök-jelöltek közötti »versenyre«, amelynek most nyílt meg a következő szakasza.

„Ezekből az alkukból már eddig is Gyurcsány Ferenc és a DK került ki győztesen, így szinte mindegy is, hogy ki »nyeri« a baloldali miniszterelnök-jelöltek előválasztását. Ahogy a Fővárosi Közgyűlésben, úgy várhatóan a baloldali térfélen is végül a DK lesz a legerősebb politikai formáció”

– mondta Kiszelly Zoltán.

Pusztába kiáltott szó

Az elemző kérdésre válaszolva megjegyezte: Jakab Péter bejelentése kommunikációs előremenekülés, „pusztába kiáltott szó”, hiszen a Jobbik jelenlegi 34 jelöltjével messze le van maradva a DK hatvan, vagy a Momentum 56 bejelentett jelöltjéhez képest. „Az már eddig is látható volt, hogy Jakab Péter parlamenti kirohanásait és beállított fotókon mesterkélt kisember-közelségét

Gyurcsány Ferenc akár egy üveg narancslé látványos odébb helyezésével bármikor lesöpri a politikai show-műsoráról.

Ezen egy, a nyári uborkaszezon elején sebtében megírt Facebook-bejegyzés sem változtat” – közölte a Századvég vezetője. Kiszelly arról is beszélt, hogy bár a jelölteknek most még csak indulási szándékukat kell bejelenteniük, legtöbbjük ezt várhatóan egy szimbolikus eseményen teszi majd meg, amivel demonstrálhatja személye és pártja széles támogatottságát. „Dobrev Klára is várhatóan egy ilyen szimbolikus eseményen jelenti be hivatalos indulását” – tette hozzá az igazgató.

Manipulálható előválasztás

Erdős Gergely, a Századvég belpolitikai elemzője a Jakab–Gyurcsány-paktum kapcsán leszögezte: évek óta a Demokratikus Koalíció tekinthető a baloldal legnagyobb mozgósító kapacitással, illetve a legtöbb anyagi és személyi erőforrással rendelkező pártjának, melyet jelen állás szerint a Jobbik követ az ellenzéki erők sorában. „Ez egyben azt is jelenti, hogy a két legnagyobb baloldali erő paktumaival Gyurcsány Ferenc a neki kedvező irányba manipulálhatja az előválasztás folyamatát, amely ezáltal puszta formalitássá, tét nélküli küzdelemmé válik. A DK és az exradikális párt 31 választókörzetre kiterjedő együttműködése ugyanis érdemben alkalmas az előválasztási procedúra további alakulásának, illetve végeredményének a befolyásolására” – mutatott rá a politológus.

Erdős Gergely külön érdekességnek nevezte, hogy a háttéralkuk keretében éppen a politikai koordinátarendszer két végpontján elhelyezkedő DK és Jobbik valósította meg az egyik legszorosabb együttműködést a jelöltállítás során, amely körülmény

az előválasztás létjogosultságát kérdőjelezi meg.

Eltitkolt különbség

Szintén elgondolkodtató, hogy – Karácsony Gergellyel és Fekete-Győr Andrással szemben – Dobrev Klára és Jakab Péter nem hirdetett előválasztási programot. Ennek hátterében feltételezhetően az áll, hogy a DK és a Jobbik nyilvános programhirdetésével

reflektorfénybe kerülne a két párt eltérő ideológiai karaktere, melynek fényében nagy kihívás lenne megindokolni a 31 választókörzetet érintő, széles körű együttműködésüket

– közölte a belpolitikai elemző. Hozzátette: Gyurcsány Ferencnek azonban elemi érdeke, hogy az előválasztásokat politikai eszközként használja hatalmi ambíciói eléréséhez, e tervei realizálásában pedig a jelek szerint Jakab Péter pártja a legnagyobb szövetségese.

„Végezetül sokatmondó, hogy a DK és a Jobbik szóban forgó megállapodásai, amelyek a baloldalnak kedvező körzetek egy részét is lefedik, már hónapokkal az előválasztások kezdete előtt létrejöttek. Látható, hogy a két legnagyobb támogatottsággal bíró baloldali erőnek valójában esze ágában sem volt valódi vetélkedést folytatni, sokkal inkább a lapok előzetes leosztásában, a tényleges verseny kiiktatásában voltak érdekeltek” – értékelt a politológus.