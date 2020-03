Gyilkosság miatt nyomoznak a Szentendrén talált emberi csontok ügyében

Stranigg Ferenc a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club pályaedzője szerződést hosszabbított, így a következő évben már a Mosonmagyaróvárra szerződő húgával, Stranigg Zsófiával fog együtt dolgozni. Ez önmagában is érdekes, de a huszonnyolc éves szakember életében már így voltak nagyon érdekes fordulatok. Labdarúgóként és kézilabdázóként is profi szerződése volt, a Dániában megkezdett edzői tanulmányait pedig most a legmagasabb szinten folytatja.