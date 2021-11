Gyermekellenes posztot tett közzé a DK homoszexuális megmondóembere

A nyíltan homoszexuális Homonnay Gergelynek újabb rajongója akadt a baloldal miniszterelnök-jelöltje Márki-Zay Péter személyében, aki nem olyan rég megkérte a bloggert, hogy segítse kormányfői kampányát. Csakhogy mint kiderült, a DK-s blogger nemcsak keresztény, de gyermekellenes is, nemrég a közösségi oldalára feltett posztja szerint sajnálja azokat a heteroszexuális embereket, akinek megadatott a gyermekáldás. Mint ismert, a baloldal jelöltje hét gyermeket nevel – írja a Magyar Nemzet.

„Amikor meglátok egy kiskorút, aki visít, a pörköltöt a tesója hajába keni, földhöz vágja magát a járdán, stb., akkor minden egyes alkalommal a következőket mondom el: köszönöm Istenem, hogy bz_nak teremtettél. Ilyenkor kaján mosollyal nézem a meggyötört szülőt, és arra gondolok, hogy egy babakocsi ára annyiba fáj mint egy repjegy New Yorkba”

– írta közösségi oldalán Homonnay Gergely DK-s provokátor, blogger.

Az Olaszországban élő homoszexuális megmondóember hozzátette: amikor a januári hőségben Rióban esténként bulizni ment, és pár óra alvás után karikás szemmel ment ki Ipanemán a strandra, nagyon sokat gondolt azokra a barátaira, akik szintén nem tudták kialudni magukat, mert jött a gyerek foga.

A baloldali provokátor szavai pont ellentétben állnak a Szivárványcsaládokért Alapítvány kommunikációjával, a homoszexuális párok gyermekhez jutását segítő szervezet azt mondja: a szivárványcsaládok ugyanúgy szeretik a gyerekeiket, gondoskodnak róluk és aggódnak értük, mint az összes család.

A szervezet azonban nem határolódott el Homonnay Gergely szavaitól, közösségi oldalukon nyomát sem találni a rosszallásuknak.

A posztban a DK-s megmondóember ráerősít arra, hogy miért csak heteroszexuális pároknak engedélyezett Magyarországon az örökbefogadás. A provokátor utal rá, hogy örül, hogy homoszexuális és ezért nem lehet gyermeke.

Ezzel szemben a gyermekjogok nemzetközi napjára időzítette kampányát a Szivárványcsaládokért Alapítvány. A kampány az alaptörvény 9., valamint az örökbefogadást szabályozó törvénymódosítás benyújtásának évfordulójához is igazodik, hiszen közel egy éve került be az alaptörvénybe, hogy az apa férfi, az anya nő, valamint az örökbefogadással összefüggő eljárásrend is megváltozott, amelynek következtében, az LMBTQ-közösségek szerint a kormány korlátozza az azonos nemű párok örökbefogadásai lehetőségeit.

Ugyanakkor nemcsak a melegjogi alapítvány mulasztotta el kifejezni nemtetszését, hanem a hétgyermekes Márki-Zay Péter sem emelet szót Homonnay megnyilvánulásai ellen, akinek nem oly rég Homonnay támogatója lett. Ezzel szemben

a Demokratikus Koalíció keresztény- és gyermekellenes aktivistája eddig elítélte a baloldal miniszterelnök-jelöltjét Márki-Zay Pétert. Korábban úgy fogalmazott: „Gyerekverőre rendes ember nem szavaz”.

Mégis úgy látszik, hogy a közös érdek, közös pontra jutott: így a kormányfő-jelölt gyermekverés-pártisága és a DK homoszexuális provokátorának a gyermekellenessége mégis egymásra talált. Először Homonnay arról posztolt közösségi oldalán, hogy az első pillanattól kezdve egyetért a hódmezővásárhelyi polgármester „melegkampányával”. Márki-Zay többször utalt rá, hogy szerinte „rengeteg meleg politikus van a Fideszben”, sőt a miniszterelnök fiát is azok közé sorolta. Ezek után a nyíltan homoszexuális blogger felajánlotta, hogy visszatér Olaszországból, segíteni a kampányban.

A hódmezővásárhelyi polgármester egyből felvette a kapcsolatot a mocskos szájáról ismert provokátorral.

„Homonnay Gergőt szeretném itt ezúton is szeretettel köszönteni, felajánlotta, hogy ha kell a kampányban, szívesen segít, félre minden eddig vitánkkal, ugye ő a DK-nak nagyon lelkes támogatója, de most felajánlotta, hogy akár haza is jön Olaszországból, és segít a kampányban, úgyhogy Gergő, ha nem kaptad meg az sms-emet, akkor mondom, hogy gyere, és segíts!”

– reagált a keresztény baloldali kormányfő-jelölt a Szent Jobbot gyalázó Homonnay felajánlására. Egyébként Homonnay korábban azt is kifejtette, hogy Márki-Zay-t nem lehet komolyan venni, Gyurcsányék bármikor megbuktathatják.