Gulyás Gergely: további szigorítások várhatók

Az egyénekre és az intézményekre vonatkozó szigorításokat tervez a kormány, valamint a maszkviselést is komolyabban szabályozza majd. Közben készül az oltási terv arra az időre, ha meglesz a vakcina.

A jelenlegi szabályok mellett nem teljesen hatékony a védekezés – véli a kormányzat, ezért a héten újabb szigorításokat tervez. Erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt az Inforádió Aréna című műsorában – számol be a Magyar Nemzet.

A részletek a kormányülésen dőlnek el, előzetesen annyit árult el a miniszter, hogy az iskolák mindenképpen nyitva maradnak, ugyanakkor a maszkviselést egészen biztosan szigorítják. Példaképpen a sporteseményeket hozta fel, ahol sokan nem tartják be az előírásokat. Amint folytatta, az egyénekre és az intézményekre vonatkozóan is várhatóan szigorítások – számol be a lap.

Gulyás Gergely kifejtette, az Operatív Törzs dolgozik az oltási terven is.

A várt vakcina ingyenes lesz, de nem kötelező. Utalt arra is, hogy a vakcina megoldhatja a járványhelyzettel kialakult problémát, és nyárra már annak vége várható – idézték a minisztert.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2020. október 22-én