Gulyás Gergely: rendelkezésre áll a pénz a védekezéshez (videó)

Költségvetési átcsoportosításokat hajtott végre a kormány.

Cikkünket frissítjük

A legfontosabb továbbra is az emberi élet védelme

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, 22 nap telt el a veszélyhelyzet kihirdetése óta. A legfontosabb továbbra is az emberi élet védelme. A költségvetés korlátlanul biztosít fedezetet a védekezéshez – tette hozzá. Minden anyagi forrás a védekezéshez rendelkezésre áll – mondta.

380 milliárd jutott eddig védőfelszerelése

A nyár elején kaphatják meg az egészségügyi dolgozók a bruttó 500 ezer forintot – mondta Gulyás. Eddig 380 milliárd forintot költött az ország védőfelszerelésekre. Létrejön egy járványvédelmi és gazdaságvédelmi alap. Közös teherviselésre kötelezi a kormány, így a politikai pártokat, a bankokat, az önkormányzatokat.

A pártoknak, a multiknak és a bankoknak kell többet fizetnie

A kormány magán kezdte az átcsoportosításokat, összesen 1345 milliárd forintot csoportosítottak át a tárcáktól. A pártok támogatása április 15-től 50 százalékkal csökken, és a járványvédelmi alapba kerül. A multinacionális vállalatokat terhelő adók révén 36 milliárd forintos bevétel lesz. A pénzügyi szektortól 55 milliárdot kell befizetni a járványvédelmi alapba. A gépjárműadó az önkormányzatoktól az állami szférába kerül, ez 34 milliárd forint. Eddig több mint 660 milliárd forint került a járványvédelmi alapba.

Megkapják az egészségügyi dolgozók a korábban bejelentett béremeléseket

Az egészségügyi dolgozók korábban megígért béremelése is megmarad, és a járványügyi alapból lesz kifizetve – mondta Gulyás Gergely.

Ennyi pénz jut a gazdaság megvédésére

A gazdaság védelmére és újraindítására 1345 milliárd forint áll majd rendelkezésre – mondta Gulyás. Ahhoz az óriási kihíváshoz, amivel az ország szembesül, ez szükséges. Körülbelül 30 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma – mondta a miniszter. A szabad munkahelyek száma is 70 ezerről 40 ezerre csökkent. Április elejétől napi 4 ezer fő lehet a munkanélküliek számának napi növekedése.

Vasárnap lesz döntés erről

Vasárnap dönt a kormány a gazdaság újraindítási tervről – mondta Gulyás.

Minden jogállamisági kritériumnak megfelel a koronavírus-törvény

Gulyás Gergely kérdésre azt mondta, hogy a járvány elleni védekezéssel foglalkozik a kormány, míg Brüsszel pedig velük. Minden jogállamisági kritériumnak megfelel a koronavírus-törvény. Gulyás megdöbbentőnek nevezte a nyugati sajtóban megjelent hazugságokat.

A főváros oldja meg a tömegközlekedési helyzetet

Gulyás Gergely egy másik kérdésre azt mondta, hogy nem kívánják megváltoztatni az önkormányzatok hatáskörét. A kormány tudomásul vette, hogy a terveknek nem örültek az önkormányzatok – tette hozzá. A budapesti tömegközlekedésről azt mondta, hogy a főváros működteti az. Az a kérésünk, hogy a főváros oldja meg a kialakult helyzetet – mondta Gulyás. Úgy látja, a források rendelkezésre állnak.

Ezek a legfontosabb kormányzati célok

Szentkirályi Alexandra arról beszélt, hogy a cél a munkahelyek megőrzése az emberek egészségének megőrzése mellett. Nemcsak gazdaságvédelmi, hanem családvédelmi intézkedések is most bejelentett átcsoportosítások. Akik elvesztik az állásukat, azok minél előbb újabb állást találjanak – tette hozzá.

Mindenki tartózkodjon az álhírek terjesztésétől

Gulyás Gergely a megjelent álhírekkel kapcsolatban azt mondta, hogy a kormány elkötelezett a sajtószabadság mellett. Világos a tényállás, nem a büntetőjogi következmények elérése volt a cél, hanem az elrettentés is. Gulyás arra kért mindenkit, hogy tartózkodjon olyan hírek terjesztésétől, amik nem felelnek meg a valóságnak.

„A kormány nem kívánja bezárni a parlamentet, szemben az Európai Parlamenttel”

Több önkormányzat olyan intézkedéseket hozott az elmúlt időszakban, amik komoly vitákat váltottak ki, ezért is vették tervbe a módosításokat, de a tiltakozást látva a kormány elállt ettől a javaslattól – mondta Gulyás Gergely. A vírussal szembeni védekezés rengeteg területet érint, de ez nem jelenti azt, hogy a kormány eltekint a rendes ügymenettől.

A munkáltatói igazolás kiállítása nem lehet probléma

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a babaváró hitelek esetében a munkáltatói igazolás kiállítása nem lehet probléma, ha valaki ilyennel találkozik, akkor az illetékes hatósághoz kell fordulni.

Gulyás: Semmilyen provokációnak nem ülünk fel

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy sokaknak a hobbijává vált, hogy Magyarországot szidják és rágalmazzák. Semmilyen provokációnak nem ülünk fel – tette hozzá. Sokkal fontosabb, hogy a járvány elleni védekezést megoldja a kormány.

Szentkirályi Alexandra: A jó idő okozta csábításnak senki ne engedjen

Szentkirályi Alexandra arról is beszélt, hogy a kijárási korlátozás esetleges fenntartásáról jövő héten dönt majd a kormány. A jó idő okozta csábításnak senki ne engedjen – tette hozzá.

Ez a pontos helyzet a Városligetben

Radikálisan megnőtt a tesztek száma az elmúlt időszakban – mondta kérdésre Gulyás. Ahogy a járvány terjed, a tesztek száma tovább fog emelkedni – tette hozzá. Fontos azt is megemlíteni, hogy nagyon jelentős a fertőzés látenciája. A Városligettel kapcsolatban azt mondta, hogy minden épületnek jogerős engedélye van az építésre. Ha akarnánk, akkor már holnap elkezdődhetne az építkezés. A fővárosi változtatási tilalom a zöldfelületek rendbetételét is gátolja, ezért van szükség a mostani javaslatra.

Több forgatókönyv van az érettségivel kapcsolatban

Szentkirályi Alexandra az érettségivel kapcsolatban azt mondta, több forgatókönyv van. Mindenki időben értesülni fog a döntésről.

A kormány abban érdekelt, hogy az élet és a gazdaság minél előbb újrainduljon

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy megtarthassa a jelenlegi állását. Azt reméli, hogy a bejelentendő gazdasági csomag hozzájárul az állásuk megtartásához. A kormány azt szeretné, hogy az élet és a gazdaság minél előbb újrainduljon – tette hozzá.

Három hét alatt elkészült a magyar mobilkórház

3 hét alatt elkészült egy új mobilkórház – jelentette be Gulyás Gergely. Nem stadionokat építünk, hanem az egészségügyre fordítunk minden forrást. Két népstadiont lehetne építeni abból a pénzből, amit az elmúlt időszakban a kormány egészségügyi felszerelésekre költött.

70 milliárdba kerül az egészségügyi dolgozók rendkívüli béremelése

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a kormány tartja azt ígéretét, amit a korábbi egészségügyi béremelésekre tett. Köszönetet mondott a teljes egészségügyi szektornak. 70 milliárdba kerül az egészségügyi dolgozók rendkívüli béremelése.

Egy uniós alapot is nyit a kormány, hogy figyelemmel lehessen követni a Brüsszelből érkező pénzeket

Gulyás Gergely bejelentette, hogy egy uniós alapot is nyit a kormány, és ebben fel fogják tüntetni a konkrét összegeket. Eddig egyetlen forint sem érkezett – tette hozzá. Pluszpénzt nem kapunk, de könnyebben tudunk forráshoz jutni, ennek örülünk, de ez nem jelenti azt, hogy bármilyen pluszforrást kapnánk.

Semmilyen kutatás nem támasztja alá a BCG oltás hatékonyságát

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy semmilyen kutatás nem támasztja alá a BCG oltás hatékonyságát. Egyelőre csak a védekezés jó megszervezésében lehet bízni. A közölt adatok teljesen pontosak, minden ezzel ellentétes megszólalás hazugság – mondta a miniszter.

A magyar akcióterv egésze a GDP 18-22 százalékát érinti majd

A tranzitforgalom folyamatosságát biztosítani kell, ebben egyetértés van az uniós kormányfók között – mondta Gulyás. Orbán Viktor hétfőn, Palkovics László kedden beszél majd a gigantikus akcióterv részleteiről. A jegybankkal is folyamatos az egyeztetés, és ők is bejelentéseket tesznek majd. Az akcióterv egésze a GDP 18-22 százalékát érinti majd.

A jelenlegi intézkedések elegendőek a járvány terjedésének a lassításához

Gulyás Gergely közölte, hogy semmilyen spekulációval nem foglalkozik, a jelenlegi intézkedések elegendőek a járvány terjedésének a lassításához.

85 egészségügyi dolgozó fertőződött meg eddig

Nincs szükség az szja-bevallás határidejének a kitolására – mondta kérdésre Gulyás. Ennek oka, hogy annak leadása személyes kontaktust nem igényel – tette hozzá. 85 egészségügyi dolgozó fertőződött meg eddig. Nagy támogatást akar adni a turizmusnak a kormány, de például most alkalmas az idő a felújításra, és az utóbbira forrást is ad majd.

A jegybank jól kezelte a forint elleni spekulációs támadást

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy spekulációs támadás zajlik a forint, a jegybank megfelelő intézkedéseket tett. Aki most elkezd törleszteni, és később nem tud, akkor később is kérheti a moratóriumot.

Nagyon nagy szükség van az egyházak támogatására

Gulyás Gergely kérdésre azt mondta, hogy egy hétig biztosan fennmaradnak a kijárási korlátozásra vonatkozó szabályok. Felekezetre való tekintet nélkül mindenkit érintenek a mostani szabályok. Szerencsére az online alkalmak szélesebb közönséghez juthatnak el, mint a templomi szertartások. Az egyházak tevékenységére ma sokkal nagyobb szükség van, mint bármikor az elmúlt évtizedekben bármikor – hangsúlyozta Gulyás.

Ez a legobjektívebb adat a járványról

A statisztikák szempontjából a legfontosabb az, hogy egy-egy országan hányan halnak meg – mondta Gulyás. Akinél komoly tünetek tekintetében, azok kórházba kerülnek, így nem lehet eltitkolni az adatokat. A rosszul pályázóknak kedvez az uniós intézkedés, így nekünk az sokkal kisebb segítséget jelent.

Csak a tényekkel nincsenek összhangban a nemzetközi bírálatok

A nemzetközi bírálatok nincsenek tekintettel a tényekre – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Csak a járványügyi lépések esetében lehet élni a rendkívüli jogkörökkel.

Orbán Viktor nem tervez semmilyen külföldi programot

Orbán Viktor semmilyen külföldi programokat nem tervez, amik lettek volna, azokat lemondta. Minden energiáját a kormányfő a védekezésre összpontosítja – mondta Gulyás.