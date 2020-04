Gulyás Gergely: a kormány partnerként tekint az önkormányzatokra

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester és Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke tartott közös sajtótájékoztatót.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Kármelita kolostor udvarán tartott szerdai sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szombaton jár le a kijárási korlátozás hatálya. Elmondta, hogy a kormány minden ellenkező híresztelés ellenére partnerként tekint az önkormányzatokra – írja az Origo.

Arról is beszélt, hogy az együttműködésnek is van tere, és a politikai vitáknak nincs itt az ideje.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy mind a főváros, mind a megyei jogú városok tekintetében pozitív volt a hozzáállás. A mostani helyzet nem hetekig, hanem hónapokig tarthat – tette hozzá. Továbbra is kordában akarja tartani a járvány terjedését a kormány.



Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy a következő időszakban is fontos, hogy a felek kialakítsanak egy közös együttműködést, és ennek a feltételei most javultak.

Fenn kell tartani a mostani korlátozó intézkedéseket legalább egy hónapig még – mondta Karácsony, és ezt is javasolta a kormánynak. Arra kéri az állampolgárokat, hogy minden szabályt tartsanak be.

Karácsony arról is beszélt, hogy a felmerülő gazdasági és társadalmi helyzetet is kezelni kell, és arra kérte a kormányt, hogy egy belátható időn belül a válságkezelés érdekében az önkormányzati szövetségekkel működjön együtt a kabinet.

Egy hónapos időt kaptak az önkormányzati szövetségek a felkészülésre a tervekre – tette hozzá.

Karácsony azt is javasolta, hogy az összes idősotthonban induljon meg a teljes szűrés.

Szita Károly arról beszélt, hogy

most a közös cselekvésnek van itt az ideje.

A megyei jogú városok szövetségének vezetője szerint a legfontosabb, hogy minél több életet mentsenek meg. Egyértelmű a megyei jogú városok véleménye a tekintetben, hogy a kijárási korlátozást fenn kell tartani, és nem ördögtől való ennek a szigorítása elsősorban a húsvéti ünnepekre vonatkozóan.

Szita Károly szólt arról is, hogy most lazul a fegyelem a jó idő miatt, majd arról is beszélt, hogy a fegyelmet hatékonyabban kell betartani, így több javaslatot tettek a kormánynak.

Szita Károly elmondta, hogy a 2020-as költségvetések tervezésekor nem erre készültek, és mindenki bővítésben és magasabb fizetésben gondolkozott.

Át kell alakítani a teljes költségvetését a megyei jogú városoknak, így pénzeket kell átcsoportosítani a gazdaság erejének a megtartására

– tette hozzá.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2020. március 11-én