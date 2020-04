Gajda Péter ismerősei után nyomoznak a hatóságok

Újabb nyomozás indult a kispesti korrupciógyanús ügyekben. Ezúttal Gajda Péter és barátainak ingatlanügyletei kapcsán vizsgálódik a Nemzeti Nyomozóiroda.

A kispesti polgármester jó barátja több önkormányzati ingatlant is kikiáltási áron vásárolt meg. Az egyik olcsón megszerzett ingatlanon azóta lakópark épült − írja a Magyar Nemzet.

Tényi István feljelentése alapján

ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI)

a Magyar Nemzetben megjelent információk alapján. A lap még március közepén írt több olyan korrupciógyanús esetről, amelyek folyományaként Gajda Péter kispesti MSZP-s polgármester barátai kikiáltási áron jutottak hozzá több XIX. kerületi, önkormányzati ingatlanhoz. Az ügy a hatóságok figyelmét is felkeltette.

A lap által március közepén nyilvánosságra hozott események között szerepelt az Ady Endre úti Csinszka-kert 2005-ös eladása. Az üzlet nyélbe ütésekor Gajda még alpolgármester volt, a 2010-re az ingatlanon felépült társasház átadásakor pedig már kerületvezető.

A házban Gajda Péter édesanyjának lett lakása, valamint a polgármester feleségének legjobb barátnője szépségszalont nyithatott.

A szalon tulajdonosa, P. Sz. és párja, R. I. szívélyes kapcsolatot ápol Gajdáékkal, erre sok közös fotó is utal. ­R. I. jutányos áron, 35 ezer forintos négyzetméteráron jutott hozzá egy Benczúr utcai önkormányzati telekhez. Az ingatlan R. I. cégéé, a Lux Vasdom Kft.-é lett kikiáltási áron, negyvenmillió forintért. A Vasdomot 2016-ban hozták létre, a cég az első két évben semmilyen érdemi tevékenységet nem végzett az Opten adatai szerint, azonban 2018-ban hirtelen megjelent egy 73 millió forintos tétel az eszközök között. A Benczúr utcai telken azóta már új építésű társasházak állnak.

Gajda barátja lecsapott egy értékes telekre is, amely a városházával szemben található.

Az ingatlanon egy rossz állapotú ház áll, amelyet előbb-utóbb el kell bontani, ám a terület az ingatlanvásárlás óta érintetlen. A telket és a házat is kikiáltási áron szerezte meg R. I., a Benczúr utcai telek adásvételi szerződésén, valamint a városházához közeli ingatlan szerződésén is Gajda Péter és közeli barátja, R. I. aláírása szerepel. Érdekesség, hogy az önkormányzat részéről a szerződéseket az az ügyvédnő szentesítette, aki a korrupciógyanús ügyek kivizsgálására létrehozott Antikorrupciós Tényfeltáró és Vizsgálóbizottság (AKTV) tagja, és több, különös önkormányzati ingatlaneladást is ellenjegyzett.

További érdekes ingatlanügyletre bukkant a lap a Kossuth Lajos utca 5–7. szám alatt található ingatlan kapcsán, ahol a kispesti vagyonkezelő vezetőjének, Kránitz Krisztián édesanyjának is van lakása.

A területet a kispesti hangfelvételeken az „arabként” emlegetett R. W. vette meg, és az általa alapított Triad Real Estate Kft.-be apportálta, majd a telken új építésű társasházat húzott fel a cég. A társasház kezelője Lackner Csaba korrupciós és drogbotrányba keveredett ex-szoci­lista önkormányzati képviselő cége.

Mint ismert, a Hír TV és a Magyar Nemzet által közzétett kispesti hangfelvételeken Lackner Csaba részletesen beszámolt kerületi párttársai korrupciógyanús ügyeleteiről. Szerinte Kránitz Krisztián, a kispesti vagyonkezelő vezetője és Gajda Péter polgármester ingatlanokba fekteti a korrupciógyanús ügyletekből származó pénzeket. Kránitzcal kapcsolatban Lackner megjegyezte, hogy az anyja nevére vásárol ingatlanokat.

Borítókép: Gajda Péter (balról a második a fotón)