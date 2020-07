Folytatódnak az összecsapások az örmény-azeri határon csütörtökön, a felek egymást vádolják a harcok kiújulásával.

Az örmény védelmi minisztérium szóvivője, Susan Sztepanján a Facebook-oldalán azt írta, hogy az azeri fegyveres erők csütörtökre virradóra elterelő hadműveletet indítottak, majd ágyútűz alá vették Ajgepar és Movszesz településeket a határ örmény oldalán. A harc jelenleg is tart.

Nem sokkal később az azeri védelmi tárca arról számolt be, hogy kiújultak a harcok a határnál fekvő azeri Tovuz megye térségében, az örmény hadsereg újból támadta az azeri hadállásokat. Ezzel egy időben nagy kaliberű fegyverekből és aknavetőkből lőtték Agdam, Dondar Quscu és Vahidli letelepüléseket. Civil áldozatokról nem érkeztek hírek.

Az örmény-azeri határ térségében a helyzet július 12-én vált a korábbiaknál is sokkal feszültebbé. Vasárnap az azeri védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az örmény hadsereg tüzérsége támadást indított az azeri állások ellen Tovuz megye térségében. A harcoknak több halottjuk volt. Baku szerint a három napja folyó harcokban 11 katonát vesztett, köztük egy tábornokot. Jereván négy halott katonáról és négy sebesültről számolt be.

A két ország több évtizede konfliktusban áll egymással a zömében örmények lakta Hegyi-Karabah miatt. A térség hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, de az 1994-ben véget ért, véres fegyveres konfliktus eredményeként magukat helyi örményeknek valló szakadárok ellenőrzése alá került, Baku szerint viszont Örményország hadserege is jelen van ott. A szigorúan őrzött frontvonalon időről időre kiújulnak a harcok az azerbajdzsáni hadsereggel, a mostani összecsapás azonban a két ország határa mentén, az enklávétól mintegy 300 kilométerre északabbra történt.