Folytatódnak az egészségügyi fejlesztések Budapesten

Tavaly szinte nem volt olyan fővárosi kerület, amely ne kapott volna kormányzati támogatást egészségügyi fejlesztésre, több mint tíz milliárd forint értékű egészségügyi bővítés valósul meg. Dél-Pest kapta a legmagasabb támogatást: Csepelen és Kispesten egymilliárdból fejlődött a helyi egészségügyi szolgáltatás, emellett a belső kerületek egészségügyi intézményei is közel félmilliárdos forrásból bővülhetnek.

Több mint 27 milliárd forintot adott át a kormány a fővárosi és Pest megyei egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére az Egészséges Budapest Program keretében 2017-2020 között – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Hozzátették:

a program alapvető célja nem más, minthogy a jövő évtizedeire meghatározó, a hazai egészségügy egészére nézve is komplex fejlesztéseket valósítson meg.

Ezen belül legfontosabb feladata, hogy olyan orvostechnológiai, informatikai és infrastrukturális beruházásokat hajtson végre az érintett kórházak, illetve szakrendelők vonatkozásában, amelyek színvonalas, könnyen elérhető ellátást tesznek lehetővé a magyar emberek számára.

A kormány egészségpolitikájának egyik kiemelt célkitűzése, hogy az ambuláns ellátás fejlesztésével és korszerűsítésével egyrészt megvalósuljon a fekvőbeteg-ellátó intézmények tehermentesítése, másrészt a szakrendelők szerepének növelésével a lakosság számára szélesebb körben, könnyebben elérhetővé váljanak a kezelések.

„Konkrét példa erre az egynapos sebészeti ellátások feltételeinek megteremtése és lehetőségeinek bővítése a kórházi ellátást nem feltétlenül igénylő beavatkozások esetén” – tette hozzá az EMMI.

Tavaly tízmilliárd forintot költött a kormány a budapesti önkormányzatok által működtetett egészségügyi intézmények fejlesztésére. Kispesten egy milliárd forintból bővült a helyi egészségügyi intézet, amelyből megvalósulhat a program egyik fő eleme az egynapos sebészeti ellátás kialakítása. Az első lépés 57 millió forintos, szintén állami forrásból már meg is valósult: a laboratóriumi részleg a második emeletről a földszintre költözött. Eközben zajlik az új gyermekorvosi rendelő kialakítása is a Csokonai utcában, amelyre azért volt szükség, mert az Egészségügyi Intézetbe költözik egy korszerű radiológiai diagnosztikai központ is, amely az intézetben a gyermekorvosi rendelő korábbi területén kap majd helyet. Továbbá hamarosan a cukorbetegséggel élő páciensek számára egy új, széles szakmai portfólióval működő kardiometabolikus centrum is kiépül, amely tovább javítja majd a kispestiek egészségügyi ellátását.

Csepel orvosieszköz-fejlesztésre 547 millió 610 ezer, míg épületfelújításra, korszerűsítésre 452 millió 390 ezer forintnyi támogatást kapott. A józsefvárosi egészségügyi ellátásba is közel fél milliárd forint érkezett, amely tartalmazott két korszerű röntgengépet is, amelyeket múlt év végén állítottak a páciensek szolgálatába. Az elmúlt években Belváros-Lipótváros rendelőintézetének fizikoterápiás részlegét egy új, automata, nagy energiájú lézerterápiás berendezéssel fejlesztették ami mozgásszervi panaszok kezelését szolgálja, mindemellett a legkorszerűbb MR- és CT-berendezésekkel bővítették az eszközparkot. A tavalyi évben megítélt további kormányzati támogatást még ez évben fogja felhasználni az önkormányzat. A fentiek mellett Kőbánya és Terézváros is közel fél milliárd forintból fejleszthette egészségügyi szolgálatait.