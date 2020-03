Felkészült az egészségügy

Már az ország teljes területén bárki, bármely életkorban megfertőződhet koronavírussal, ám továbbra is az idősek vannak kitéve a legnagyobb veszélynek. A házi karanténban lévők egyáltalán nem hagyhatják el az otthonukat, ezt a rendőrség is ellenőrizheti – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Immáron 131-re emelkedett a laboratórium által igazolt koronavírus-fertőzöttek száma hazánkban – jelentette ki az országos tiszti főorvos az operatív törzs ülését követő tegnapi sajtótájékoztatón. Müller Cecília kiemelte, az, hogy 28 fővel nőtt a fertőzöttek száma, igazolja, hogy

Hangsúlyozta, az ország bármely pontján bárki, bármely életkorban megfertőződhet és terjesztheti a betegséget, ám az időseknél súlyos szövődményekkel járhat a lefolyása, ezért kérik tőlük fokozottan, hogy maradjanak otthon. Az idősek védelmében újabb tájékoztató kampány indult, és a Koronavírus.gov.hu oldalon egy bárki számára letölthető plakát is megjelent a figyelemfelhívás érdekében.

Müller Cecília emlékeztetett,

ezért is fontos, hogy a családtagok, vagy ha ez nem lehetséges, az önkormányzat segítse az ellátásukat. A higiénés szabályokról elmondta,

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa arról tájékoztatott, hogy a Szent László Kórházban 49 koronavírus-fertőzöttet kezelnek, és közülük heten szorulnak intenzív ellátásra. A főorvos elmondta, eddig 16-an gyógyultak meg, őket már hazaengedték; van közöttük 60 év körrüli is, vagyis nem csak fiataloknál érhető el a teljes gyógyulás. A Szent László Kórházban ápolt betegek több mint felénél enyhe lefolyású a koronavírus-fertőzés, húsz százalékában pedig súlyos stádiumú, ők kerülhetnek intenzív osztályra és lélegeztetőgépre.

Az intenzív osztályos betegek átlagéletkora, az elhunytaké 69 év, ebből is látszik, hogy az idősek vannak kitéve a legnagyobb veszélynek

– fogalmazott Szlávik János.

Az infektológus kitért rá, nagy előrelépés volt az otthoni gyógyulás bevezetése sok más európai országhoz hasonlóan hazánkban is, vagyis akiknél enyhe lefolyású a betegség, azoknak nem kell kórházba menniük.

Lakatos Tibor rendőr ezredes elmondta,

nemcsak a határokat, hanem a házi karanténban lévőket is folyamatosan ellenőrzik: már 3945-en vannak, akik nem hagyhatják el a lakhelyüket,

a rendőrök 19 ezer ellenőrzést végeztek és 84 esetben kellett feljelentést tenniük szabálysértés miatt.

Kérdésre válaszolva az országos tiszti főorvos elmondta, nem igaz az a sajtóhír, miszerint Mohács gócponttá vált volna, és továbbra sem indokolja a járványügyi helyzet, hogy teljes kijárási tilalmat rendeljenek el vagy lezárjanak településeket. A döntést egyébként nem az esetszám, hanem a területi eloszlás függvényében hozzák meg.

Eljárás indul a fertőzött szegedi rektorral szemben

A Magyar Orvosi Kamara etikai bizottsága azonnali hatállyal eljárást indít a Szegedi Tudományegyetem rektorával szemben – számolt be a Magyar Nemzetnek a kamara. Rovó László rektor tegnap közleményben maga is megerősítette, hogy a hír igaz, és valóban pozitív lett a koronavírustesztje. Olaszországból hazatérte után az orvos nem vonult karanténba, hanem még műtétet is végzett, és bár ott steril körülmények között dolgozott, nem zárható ki, hogy valamely betegét vagy annak hozzátartozóját megfertőzte. A tiszti főorvos elmondta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ elvégezte a szükséges kontaktkutatásokat, az eset kapcsán több mint 120 laboratóriumi mintavétel történt, és az érintettek azóta házi karanténban vannak, de a vizsgálat még tart.