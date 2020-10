Feljelentették Hadházy Ákost és az ellenzéki pártelnököket az ügyészségen

Nem maradt következmények nélkül, hogy Hadházy Ákos országgyűlési képviselő szemet hunyt a baloldal viselt dolgai felett – feljelentették őt az ügyészségen.

Korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása gyanúja miatt tett feljelentést Tényi István az ügyészségen azután, hogy Hadházy Ákos volt LMP-s, jelenleg független országgyűlési képviselő a szerencsi választás éjszakáján Facebook-posztjában vallotta be: tudomása volt arról, hogy a Bíró László összellenzéki képviselőjelölthöz köthető korrupciós bűncselekmény még a nyilvánosság által megismertnél is súlyosabb, és erről az ellenzéki pártelnököket is tájékoztatta – adta hírül a pestisracok.hu.

Mint írták, mivel Hadházy és az ellenzéki pártelnökök (Fekete-Győr kivételével) hivatalos személyek, ezért a Btk. szerint korrupciós bűncselekmény észlelésekor feljelentési kötelezettségük van, így a hatósághoz kellett volna fordulniuk.

Korábban megírtuk, Hadházy Ákos nyíltan elismerte a Facebookon, hogy őt valójában csak a kormánypártokra rábizonyítani kívánt korrupció érdekli, és a baloldal hatalomra kerülése érdekében gond nélkül szemet huny a baloldal viselt dolgai felett.

„Ha Bíró nyert volna, nemcsak egy rasszista indulatú ember került volna be a parlamentbe, hanem egy olyan ember, aki elég egyértelműen részt vett abban, hogy egy kis csapat valódi fejlesztés helyett magára költött ötven millió forint EU-s támogatás egy jelentős részét”

– fogalmazott az említett bejegyzésben.

Hadházy Ákos – saját bevallása szerint – ellenzéki pártvezetőkkel is megosztotta a korrupciós bűncselekményekről szerzett értesüléseit, így a feljelentési kötelezettség immár azokat a vezetőket is terhelte, akik közülük országgyűlési képviselők, tehát hivatalos személyek.

