Fehérellenes könyveket ajánlgat az egyetem

View this post on Instagram

🇬🇧 The Summer 2020 Reading List is here! We asked you to share your reading recommendations to help us create a summer reading list celebrating engagement, action, diversity, and youth. Thank you for sharing and enjoy! 🇫🇷 Plutôt Simone de Beauvoir, Charles de Gaulle ou James Baldwin ? Du roman à la bande dessinée, retrouvez notre sélection d'ouvrages à emmener dans vos valises ! #SciencesPo #university #summer #vacances #ScPoSummerReading #KeepLearning