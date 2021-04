Fehérek lakta környéken vásárolt millió dolláros házat a BLM-alapító

Patrisse Cullors – aki művésznek, szabadságharcosnak és „képzett marxistának” vallja magát – három hálószobás, három fürdőszobás luxusotthonához vendégház és tágas udvar is tartozik – írja a V4NA.

A nő 2018-as emlékiratában még arról mesélt, hogy egyedülálló anya nevelte fel három testvérével egy szegény környéken. Olyan házban laktak, ahol emlékei szerint levált a festék a falakról, a kaput nem lehetett zárni és nem működött a kaputelefon.

Cullors új otthona már egészen másképpen fest. Sok kritika éri miatta „saját” köreiből is, úgy tartják, hogy a hivalkodó ház ellentmond a társadalmi igazságosság missziójának, amelyet a BLM (elméletileg) képvisel.

Black Lives Matter co-founder Patrisse Cullors has purchased a $1.4m home in a wealthy secluded area of Los Angeles. Cullors identifies as a communist & advocates for the abolishment of capitalism. https://t.co/FSfS4byowz

„Ez egy választás, tesó” – jegyezte meg.

Do you even comprehend my take? She had a lot of options on where to live. She chose one of the whitest places in California. She’ll have her pick of white cops and white people to complain about. That’s a choice, bro. https://t.co/rBkOnSjb4u

— Jason Whitlock (@WhitlockJason) April 9, 2021