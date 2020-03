Facebook-oldalán lázít a DK egészségügyi szakpolitikusa

Varga Zoltán egészen hosszú posztban sorozta a kormányt és az operatív törzset, azt állítva, hogy mindenki hazudik.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 13 desszert, amit képtelenség elrontani

A DK szakpolitikusa megállapította, hogy több ezer vagy tízezer koronavírusos beteg lehet az országban, nincsenek megfelelő eszközök a kórházakban, ezért most éppen leselejtezett lélegeztető gépeket próbálnak feléleszteni a pincékben, közben sorra mennek csődbe a vállalkozók, de a kormányt csak a határzár érdekli. Néhány óra elteltével az egész posztot törölte – írja a pestisracok.hu.

A debreceni politológus régóta aktív szereplője a közéletnek: ősszel ő volt az ellenzék polgármester-jelöltje is a civis városban, majd Gréczy Zsolt szexbotránya miatti lemondását követően került az Országgyűlésbe. Valamint ő Gyurcsány pártjának egyik egészségügyi szakpolitikusa. Varga egyébként akkor vált országosan ismertté, amikor a debreceni közgyűlésben alufóliából formázott sisakkal a fején parádézott.

Varga Zoltán csütörtökön azzal riogatott a közösségi oldalán, hogy “az életéért fut az ország”, és “a kórházak pincéiben a szervizesek leselejtezett intenzív lélegeztetőket próbálnak legalább halovány működésre bírni, miközben úgy teszünk, mintha valami őrült szabin lennénk mind”. Hozzátette, hogy mindeközben “hallgatjuk az operatív törzs éppen esedékes hazugságait”. Szerinte a közreadott betegszámokkal a szemünkbe hazudnak, és megállapítja, hogy több ezer, akár tízezer beteg is lehet már az országban.

Azt is állítja, hogy a védőfelszerelés, a működő egészségügy és a lélegeztetőgépek azok, amik most segítenének, de ezek nincsenek, és nem is kellenek a kormánynak. Éppen ezért szerinte az a meglepő, hogy a kormánytagokat és az operatív törzs tagjait az emberek nem kergetik vasvillákkal a Dunának.

Legfeljebb megdöbbenni tudunk, és bízni benne, hogy hátha mi nem (…) hogy vélhetően rég egymást fertőzzük napok-hetek óta, mert nincsenek vizsgálatok, maszk, semmi – írja. Azon is felháborodott, hogy eközben a miniszterelnök azon aggódott, hogy működött-e, működik-e a határzár.

Miközben a DK szakpolitikusa azzal fenyeget, hogy mind itt halunk meg, mert nem szűrik a lakosságot, a WHO éppen a mai napon közölte, hogy Magyarországon jelenleg ez egyáltalán nem is indokolt. Az európai országok közül Magyarországon a legkisebb a megbetegedések száma. Illetve Magyarországon a legkevesebb – nemcsak számszerűleg, hanem arányait tekintve is – a vírus miatti elhalálozás.