Ezt várják a magyar EP-képviselők Ursula von der Leyen évértékelőjétől (videó)

Magyar felszólalók is lesznek Ursula von der Leyen évértékelő beszédén, amit a bizottsági elnök az Európai Parlament brüsszeli épületében tart szerda reggel. Az éves beszéd a bizottság munkaprogramját hivatott felvezetni, így uniós berkekben kifejezetten nagy jelentőséget tulajdonítanak neki. Hazai EP-képviselők egy keddi online beszélgetésen összegezték a német elnöknő vezette, új bizottsággal szembeni várakozásaikat. Deutsch Tamás lendületes beszédre, az azt követő EP-vitában pedig ellenzéki vádakra számít.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökeként szerda reggel tartja első alkalommal az Európai Unió helyzetéről szóló értékelő beszédét az uniós parlamentben (EP), ahol számba veszi az elmúlt év eseményeit, kijelöli a következő időszak brüsszeli prioritásait, majd azokról „vitázik” is a képviselőkkel. Ezúttal nem csak a helyszín különleges (a vírus miatt Strasbourg helyett a brüsszeli épületben ülésezik az EP), hanem a minden év szeptemberében esedékes beszéd politikai-gazdasági kontextusa is, hiszen

a járványhelyzet ténylegesen történelmi kihívás elé állította az integrációt.

Az elmúlt napokban a bizottság felett demokratikus kontrollal bíró Európai Parlament több képviselője is megosztotta a várakozásait Von der Leyen első évértékelőjével kapcsolatosan – írja a Magyar Nemzet. Kedden egy online beszélgetés keretében az EP hazai delegációinak vezető politikusai – Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-delegációjának vezetője, a Momentum színeiben Cseh Katalin, illetve a szocialista Ujhelyi István – is így tettek.

Deutsch Tamás 2009 óta európai parlamenti képviselő, így elmondása szerint gyakorlatilag már valamennyi elnöki évértékelőt személyesen is hallotta. Az Ursula von der Leyennel szembeni elvárásokról szólva a Fidesz alapító elmondta: mivel hosszú felszólalásról van szó, nem lényegtelen a szónoklat módja és az, hogy az elnök a mondanivalóját miképp tudja minél több emberhez eljuttatni.

„Juncker úr közel sem volt akkora szónok” – fogalmazott, hozzátéve: Von der Leyen asszonytól mindenképp lendületesebb beszédet vár, annak megfelelően, hogy eddig az új Európai Bizottság is az elődjénél jóval lendületesebb munkát folytat.

Deutsch Tamás szerint most egy klasszikusabb szerepben lévő biztosi testületet láthatunk, amely elsősorban gyakorlati tevékenységet végez, és valóban a szerződések őreként működik. A bizottsági programmal kapcsolatosan a delegációvezető kifejtette: maga is felszólal a vitán, a mondandójának pedig része lesz a Magyarországgal szembeni hamis vádakkal szembeni védelem. „Három pontos javaslatcsomagot fogok megfogalmazni” – szögezte le Deutsch Tamás, aki szerint az egyik ilyen elvárás, hogy az EU-nak a fölösleges és káros vitákon bizony túl kell lépnie. A delegációvezető egyébként egy Facebook-posztban is ismertette a várakozásait:

Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője elsősorban ambíciókat vár Ursula von der Leyen beszédétől.

„Végre ne magyarázkodásról legyen szó, ne csak nagy szavak hangozzanak el” – mondta a liberális Renew Europe parlamenti frakció egyik alelnöke. Cseh szerint a világjárvány nem áll meg a határokon, emiatt sokkal erősebb egészségügyi fellépésre lesz szükség az EU részéről. A Momentum politikusa a jogállamisági szigort is az elvárásai között említette. Mint azt mondta, a liberális frakció nagyon erős antikorrupciós és jogállamisági garanciákért dolgozik a többéves költségvetés tekintetében.

A szocialista Ujhelyi István is utóbbi kérdésben vár sokat a bizottságtól: szerinte politikai csoportja nem fogja megszavazni a költségvetést és a helyreállítási alapot, amennyiben az nem tartalmaz jogállamisági feltételeket. Ujhelyi elmondta, a szociáldemokraták körülbelül tizennyolc-tizenkilenc elemből álló elvárási listát küldtek Ursula von der Leyennek. „Nyilvánvalóan nem a beszédében kell, hogy ezeket boncolgassa” – mondta a politikus, az évértékelővel kapcsolatosan arra is figyelmeztetve:az EU nem a szerdai napon váltja majd meg a világot, de az azt követő időszak valóban kulcsfontosságú lesz.

Az EB magyarázza a bizonyítványát

A tavaly decemberben hivatalba lépett Európai Bizottság egyébként nem bízza a véletlenre az első munkahónapjainak megítélését és nemrég közzétett egy közel harminc oldalas dokumentumot az általa eddig elvégzett feladatokról. Ebben érthető módon vaskos fejezet jut a járványnak, a brüsszeli testület pedig számszerűsítette is a hatékonyságát: mint írják, csak idén március óta 828 intézkedésről döntöttek az egészségügyi válsághelyzet orvoslása érdekében.