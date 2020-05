Ezrek tüntettek a korlátozások ellen Németországban

A legtöbben a délnyugat-németországi Stuttgartban vonultak utcára.

Ezrek tüntettek Németországban a koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások ellen szombaton.

A legtöbben a délnyugat-németországi Stuttgartban vonultak utcára, kisebb megmozdulásokra került sor Berlinben, Münchenben és Frankfurtban.

Stuttgartban ezrek vonultak végig a Neckar folyó partján található Cannstatter Wasenen, ahol gyakran rendeznek fesztiválokat. Egy rendőrségi szóvivő szerint a megmozduláson sokan vettek részt, de a résztvevők nagy része betartotta az óvintézkedéseket. Hatósági becslések szerint a tüntetők legfeljebb tízezren lehettek. Stuttgartban a múlt hétvégén is tiltakoztak a korlátozások ellen.

Berlinben is rendszeresek voltak a megmozdulások az elmúlt hetekben, bár a demonstrációk jóval kisebb tömegeket mozgattak meg.

A német fővárosban szombaton a rendőrség mintegy 30 embert vett őrizetbe, mert nem tartották be a távolságtartásra és a higiéniára vonatkozó előírásokat a német parlament (Reichstag) épülete előtt. A hatóságok hangosbemondón szólították fel a tüntetőket a szabályok tiszteletben tartására. A máskor oly forgalmas Alexanderplatzot is tiltakozók lepték el egy be nem jelentett megmozdulás keretében. A rendőrség paprikasprayt is bevetett a tüntetők ellen.

Berlinben jelenleg legfeljebb ötvenfős rendezvények engedélyezettek.