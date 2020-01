Európában is megjelent a koronavírus

Kína, Japán, Amerika és több ázsiai ország után az Egyesült Királyságban is felbukkant a betegség. Öt embert kezelnek fertőzésgyanúval.

Öt embert kezelnek az Egyesült Királyságban a tüdőgyulladást okozó új koronavírusra jellemző fertőzési tünetekkel. A betegek közül négyet Skóciában, egyet Észak-Írországban vizsgálnak.

Juergen Haas professzor, az Edinburghi Egyetem fertőző betegségek kutatására szakosodott intézményének vezetője a BBC televíziónak csütörtökön elmondta:

a négy skóciai beteg légzőszervi megbetegedéssel került kórházba, és az elmúlt két hétben mind a négyen a vírusfertőzés kiindulópontjának tekintett kínai Vuhan városában jártak.

Hárman közülük Edinburghban élnek, a negyedik Glasgowban lakik.

Haas professzor „nagyon valószínűnek” nevezte, hogy az Egyesült Királyságban azonosítani fognak koronavírus-fertőzés okozta megbetegedéseket.

Hozzátette:

csak az Edinburghi Egyetemen több mint kétezer kínai hallgató tanul, és ők „folyamatosan jönnek-mennek” Kínába és vissza.

Az észak-írországi közegészségügyi szolgálat csütörtök este közölte, hogy

az egyik belfasti kórházban is kezelnek egy férfit magas lázzal járó tünetekkel.

A BBC úgy tudja, hogy az Észak-Írországban megbetegedett páciens is Vuhanban járt az elmúlt napokban, és a hétvégén utazott Belfastba.

Matt Hancock brit egészségügyi miniszter csütörtökön, a londoni alsóházban tartott soron kívüli tájékoztatásában elmondta: Chris Whitty angliai tiszti főorvos, a brit kormány egészségügyi főtanácsadója az eddigi „nagyon alacsony” fokozatról „alacsony” – vagyis eggyel magasabb – szintre módosította a brit lakosság fertőződési kockázatára érvényes útmutatást.

Japánban második fertőzéses esetet jelentettek be

A japán egészségügyi minisztérium a koronavírusos fertőzés második esetét hozta nyilvánosságra pénteken. A kór jelenlétét egy 40 éves férfinál állapították meg, aki Vuhanban lakik, onnan vasárnap érkezett a szigetországba. A beteget kórházban kezelik.

Az Egyesült Államokban újabb esetet vizsgálnak

Az Egyesült Államokban újabb feltételezett koronavírusos fertőzéses esetet vizsgálnak – közölte az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) csütörtökön késő este. A betegséget Texasból jelentették, a helyi orvoscsapat még vizsgálja az érintettet, aki a kínai Vuhanból érkezett vissza az Egyesült Államokba. Az illetőt azonnal karanténba helyezték, és tartanak a gyanút igazoló vizsgálatok.

Az Egyesült Államokban kedden diagnosztizálták az első, új típusú koronavírusos tüdőgyulladást.

A férfi a múlt héten, még az egyes amerikai repülőtereken bevezetett orvosi ellenőrzések előtt érkezett vissza a kínai Vuhan városából, ahol a járványszerű megbetegedés kitört.

Több nagyvárosban – New Yorkban, Atlantában, Los Angelesben, San Franciscóban, Chicagóban – bevezették a Vuhanból érkezők szigorú repülőtéri egészségügyi szűrését. De már elkezdték az általában Kínából beutazók alapos vizsgálatát is.

Több ázsiai országban is megjelent a vírus

Szaúd-Arábiában, Vietnamban és Szingapúrban is megjelent a tüdőgyulladást okozó új koronavírus a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhan után, és az utóbbival szomszédos Huangkangban és Ocsouban, illetve Csibi kisvárosban is közlekedési zárlatot vezettek be csütörtökön.

Vellamvelli Muralidharan indiai külügyi államtitkár közölte, hogy egy indiai nővért kezelnek az új koronavírus okozta fertőzéssel, aki egy dél-szaúd-arábiai kórházban dolgozott.

A szaúdi járványmegelőzési központ ugyanakkor azt írta Twitter-oldalán, hogy eddig nem mutattak ki ilyen fertőzést az országban.

A szingapúri egészségügyi minisztérium a nap folyamán megerősítette az első koronavírusos megbetegedést a délkelet-ázsiai országban.

Egy másik pácienst pedig előzetesen pozitívan teszteltek. Mindketten Vuhanból érkeztek. A szingapúri hatóságok bejelentették, hogy a koronavírussal szembeni óvintézkedésként az egészségügyi ellenőrzéseket kiterjesztik az ország szárazföldi és tengeri határátkelőhelyeire is. A vietnami egészségügyi tárca csütörtökön közölte, hogy az országba beutazott két kínai állampolgárnál kimutatták a fertőzést, akik ennek ellenére „jó állapotban” vannak.

Számos repülőtéren vizsgálatokat vezettek be

A törökországi repülőtereken hőkamerákkal vizsgálnak át minden, Kínából érkező repülőutast – közölte a török egészségügyi minisztérium.

A világ egyik legforgalmasabb légikikötője, a dubaji nemzetközi repülőtér csütörtökön jelentette be, hogy a közvetlenül Kínából érkező utasok testhőmérsékletét mérni fogják a vírusfertőzés továbbterjedésének megelőzése végett.

Az abu-dzabi nemzetközi repülőtér a Twitteren közölte, hogy szintén megkezdték az egészségügyi vizsgálatokat a Kínából érkezett utasoknál.

A szaúd-arábiai egészségügyi tárca szerint a Kínából közvetlen, illetve közvetett járatokkal érkezőknél fognak ilyen vizsgálatot lefolytatni.

Bahrein pedig közelebbről meg nem határozott „megelőző intézkedések foganatosítását” jelentett be a manámai nemzetközi repülőtéren.

Csütörtökre virradóra az olasz vöröskereszt munkatársai álltak készenlétben a római Fiumicino repülőtéren, hogy fogadják az időközben lezárt vuhani repülőtérről indult utolsó járat utasait. A 202 utast egy különösen erre a célra elkülönített steril helyiségbe kísérték, hogy testhőmérsékletüket megmérjék, de egyiküknél sem mutatták ki a fertőzést.

Az Egyesült Államokban a Vuhanból indult járatokat a New York-i Kennedy, a Los Angeles-i, a San Franciscó-i, a chicagói O’Hare és az atlantai Hartsfield-Jackson nemzetközi repülőterekre irányították át, ahol rendelkezésre állnak az egészségügyi ellenőrzésre szolgáló megfelelő létesítmények.

A több százezer kínai munkást fogadó afrikai államok repülőterein már bevezették az egészségügyi óvintézkedéseket. Nigéria, Dél-Afrika, Kenya, Kongó, Uganda, Ghána és a Seychelle-szigetek légikikötőiben egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá a Kínából érkező utasokat.

Az elővigyázatosság jegyében a pekingi városvezetés lemondta a kínai holdújévre tervezett, „nagy létszámú eseményeket”.

A kínai főváros legfőbb látványossága, az évszázadokon át a császárok lakóhelyeként szolgáló Tiltott Város is bezárja szombaton a kapuit egyelőre bizonytalan időre.

Kínában a vírus már az ország keleti felén található – vagyis a népesség nagy részének lakhelyéül szolgáló – tartományokat is elérte.

Közben először jelentettek fertőzöttet az ország nyugati részéről: a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen két esetben azonosították az új koronavírust.

Eközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint még korai nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetni a Kínában megjelent és több országra átterjedő koronavírus miatt.

„Kínában szükséghelyzet van, de ez még nem jelent világméretű egészségügyi válsághelyzetet” – közölte a WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus a szervezet sürgősségi bizottságának ülése után.

„Az, hogy nem hirdetek ki ma nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet, nem azt jelenti, hogy a WHO szerint nem komoly a helyzet, vagy nem vesszük azt komolyan” – szögezte le a főigazgató.

Ghebreyesus kijelentette: egyelőre nincsen semmilyen bizonyíték arra, hogy a vírus Kínán kívül emberről emberre terjedne, ami nem jelenti azt, hogy ez ne következhetne be.

„Tudjuk, hogy Kínában létezik a vírusnak emberről emberre terjedő változata, de a jelek szerint a terjedése pillanatnyilag csak családokon belülre, illetve a fertőzött betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozókra korlátozódik” – mondta a főigazgató genfi sajtóértekezletén.

Három kutatócsoport megkezdi a védőoltás kifejlesztését

A jövő járványaival foglalkozó nemzetközi szervezet, a CEPI támogatásával három kutatócsoport megkezdi a kínai járványt okozó új koronavírus elleni vakcinák kifejlesztését – vált ismertté csütörtökön Lonndonban.

A 2017-ben Davosban megalapított, kormányok, magáncégek és civil szervezetek közötti együttműködést koordináló CEPI tervei szerint

legalább egy lehetséges vakcina klinikai tesztjét már júniusig elvégezhetik, így a védőoltást egy év alatt teljesen ki lehet fejleszteni, kipróbálni és jóváhagyatni.

Mind a három program keretében különböző tudományos megközelítéssel fejlesztik ki a védőoltást.