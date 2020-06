Előre tudták a VIII. kerületben, ki fog nyerni

„A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt. De lényed lényege ezerfelé szóródva is köztünk maradt. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk, testvérem és rokonunk, ID. SPITELLER LÁSZLÓ életének 68. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. június 10-én 15 órakor lesz a rábatamási temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 14.15 órakor a helyi templomban. A koszorúra és virágra szánt összeget a temetőben kihelyezett perselybe van lehetőség elhelyezni, melyet jótékony célra ajánlunk fel. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig szemközt fogok veled állni. (Jókai Mór) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapám, apósunk, testvérünk, vejem és rokonunk, ILLÉS GYULA életének 63. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 10-én, szerdán 14 órakor lesz az öttevényi új temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Annyira akartam élni, mindent legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették Drága Édesapánkat és Nagypapánkat, HORVÁTH VILMOS nyugalmazott vagongyári dolgozót, hogy hosszú betegség után örökre itt hagyott minket. Hamvait 2020. 06. 11-én 15 órakor helyezzük végső nyugalomra a nádorvárosi köztemetőben. Előtte az elhunyt lelki üdvéért tartandó szentmise 14 órakor lesz a Szent Imre-templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Édesanyám, Anyósom, Testvérem és Rokonunk, VÁRHEGYINÉ VISKI ILDIKÓ a Graboplast nyugdíjasa életének 73. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 12-én 14 órakor lesz a győr-szigeti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei

„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél. Most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Nem leszel magányos, odafönt már várnak, adj, Uram, nyugodalmat az édesapánknak. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagypapánk, dédpapánk, apósunk és rokonunk, ID. MEZŐ JÓZSEF rábapatonai lakos életének 97. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. június 10-én 13 órakor lesz a rábapatonai temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi plébániatemplomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédim, Testvérem, Anyósom és Rokonunk, ÖZV. FÜLÖP PÁLNÉ szül. Peszlen Gizella életének 90. évében csendesen elhunyt. Temetése a fertőszentmiklósi temetőben szűk családi körben történik. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Köszönetet mondunk a Döri Katalin Otthon dolgozóinak áldozatos munkájukért. Gyászoló család

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még. (Juhász Gyula) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ANDÓNÉ SZÉKELY MÁRIA volt bősárkányi lakos életének 81. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 10-én, szerdán 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én, ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat, s nem felel senki sem. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapám, nagyapánk, apósom és rokonunk, BAGÓ FERENC életének 79. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatása 2020. június 11-én, csütörtökön 15 órakor lesz a töltéstavai temetőben. Engesztelő szentmise 14.30 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk MAKRAI JÁNOSNÉ szül: Kántor Mária halálának 10. évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan zokogva. Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, fájó könnycsepp lettél szeretteid szívében. Bús temető csendes suttogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak mára. Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, KOVÁCS LAJOS születésének 100., halálának 25. és neje NAGY MÁRIA születésének 95., halálának 20. évfordulóján. Gyermekeik, unokáik, dédunokáik

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett édesapám HORVÁTH GYÖRGY halálának 35. évfordulóján és testvérem IFJ. HORVÁTH GYÖRGY halálának 5. évfordulóján. Hiába borult rátok a temető csendje, szívünkben élni fogtok mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, míg élnek azok akik szeretnek titeket. Örökké szerető lányod, nővéred és családja

Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt nem jön vissza soha. A hegyeshalmi általános iskola 1975-ben végzett A és B osztály diákjai, a 45 éves osztálytalálkozó alkalmából tisztelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra, és szeretettel gondolnak elhunyt osztálytársaikra: Baranyai Vilma, Bóta Zsuzsanna, Horváth Éva, Kappel Péter, Kolonics Sándor, Lips Ferenc, Pekárik Erika, Ress János, Vass Julianna

Szomorú szívvel emlékezünk, ID. PÁROS ZOLTÁN Lakatos Ipari Szövetkezet műszaki vezető, vadász halálának 6. évfordulóján. 64 évi házasság után, 89 évesen elmentél az örök vadászmezőkre. De jöhet, tél, ősz, nyár, tavasz Nélküled már semmi nem ugyanaz. Szerető feleséged: Zsuzsi és családod

Boldogságos szűzanya, öleld magadhoz őt, úgy mint anya gyermekét, hogy boldog lelke csillagként ragyogjon, Isten szent egén. Soha el nem múló fájdalommal emlékezem gyermekem MIKSÓ JÁNOSNÉ szül. Bogár Erika halálának 18. évfordulóján. Istenem, súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. Álmaimba keressen meg engem, még egyszer had lássam, had öleljem. Nem szólnék róla, mélyen gyötör a bánat, csak had lássam még egyszer az én kicsi lányom. Had legyen nekem ez a legszebb álmom, súgd meg neki halkan, én minden nap várom. Örökké szerető édesanyád, testvéreid és családjuk

Fájó szívvel emlékezünk SZAKÁCS JÓZSEF halálának 1. évfordulójára. Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Családod