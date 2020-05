Elítélték a Demokratikus Koalíció volt önkormányzati képviselőjét

Radnóti Henriket csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt találta bűnösnek a bíróság.

Az SZDSZ-ből a DK-hoz vezetett Radnóti Henrik útja, hogy aztán a dunakeszi önkormányzati képviselőség után a momentumos vezetés alatt álló Göd városi lapjának, a Gödi Körképnek a felelős szerkesztőjévé avanzsáljon. A politikust előbb leváltották, majd most elítélték első fokon – írja a Magyar Nemzet.

Csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt bűnösnek mondta ki első fokon Radnóti Henriket, a Demokratikus Koalíció (DK) volt dunakeszi képviselőjét a bíróság. A vétségek miatt 2 évre próbára bocsátották a Gyurcsány-párt egykori képviselőjét. Az ítélet nem jogerős. – számolt be róla elsőként a Dunakeszi Post nevű helyi hírportál.

Radnóti Henrik pályafutása kalandos. A Dunakeszi Pirítós nevű közösségi városvédő blog leírása szerint a politikus 2009-ben a SZDSZ vidékpolitikai kabinetjének alapító tagjai között tűnt fel az Új Generiáció (SZDSZ ifjúsági szervezete) képviseletében. A 2010-es választásokon egyesületi és LMP színekben indult el Dunakeszin. A továbbiakat érdemes szó szerint idézni a helyi blogból. „… az általános választási bukó után a baloldal gyorsabban osztódott, alakult újra, vált ketté, megint ketté és így tovább, mint hogy azt bárki követni tudta volna. Végül a 2014-es választásokra kialakultak azok az apró, régi SZDSZ-es és újhullámos MSZP arcokkal megtűzdelt minipártok, amik végül hol így, hol úgy, de koalícióban indítottak képviselő illetve polgármester jelölteket. Nálunk Dunakeszin 2014-ben külön indult az MSZP és egy tömörülésben a PM, MLP, MOMA, DK, 4K és az Együtt. Elnézést, ha valakit kihagytam, de hát mint égen a csillag… Mivel az LMP felszívódott, ennek az önmagát épphogy vagy sehogy sem definiáló pártcsokornak lett képviselőjelöltje Radnóti Henrik 2014-ben. A körzetében elbukott, de a listán sajnos befért. Azóta boldogítja a város lakosságát.” – fogalmazott a városvédő blog szerzője.

Radnóti Henrik tavaly kikopott Dunakeszi város politikai életéből, ám a DK nem hagyta partvonalon kívül. Göd város önkormányzatát a tavalyi választásokon az MSZP-n kívül a teljes körű egymásra találással győztek az ellenzéki összefogás erői. A politikai egyezkedések a Momentum jelöltjét, Balogh Csabát tették be a polgármesteri posztra, két alpolgármesterét az LMP és a DK adta. A DK embere lett az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője is, valamint a cég kiadásában megjelenő helyi lap, a Gödi Körkép felelős szerkesztője is, Radnóti Henrik személyében. Csakhogy a koronavírus-járvány adta egyszemélyi felhatalmazással élve (a korábban őt támogatók szerint inkább visszaélve) Balogh Csaba önhatalmúlag leváltotta a kft. DK-s ügyvezetőjét és úgymond magához vonta a Gödi Körképet is. Így Radnótinak is mennie kellett. A jelek szerint ez függetlenül történt attól a ténytől, hogy Radnóti ellen ekkor már javában tartott a bűnvádi eljárás.

Idézzük ismét a Dunakeszi Postot. „Radnóti Henrik ügye 2017 szeptemberében robbant ki. Az akkor ellenzéki politikus egy júliusi képviselő-testületi ülésen nem vett részt, majd másfél hónappal később orvosi igazolást hozott arról, hogy kezelés alatt állt. Története szerint délelőtt még jól volt, ekkor vidéken kerékpározott és fagylaltozott, hogy délutánra már ne tudjon autóba ülni, így elmenni a testületi ülésre. A mostani első fokú, próbára bocsátó ítéletben a monori bíróság bizonyítottnak látta, hogy Radnóti Henrik július 27-én nem vett részt egy képviselő-testületi ülésen és az akkori távolmaradás igazolására később egy “valótlan tartalmú” dokumentumot szerzett be egy orvosnál. A bíróság úgy fogalmaz: Radnóti Henrik vádlott ezt a háziorvos által kiállított, de valótlan tartalmú okiratot augusztus 30-án benyújtotta a polgármesteri hivatalnak annak érdekében, hogy tiszteletdíját felvehesse, holott 2017 július 27-én “ténylegesen nem járt orvosnál és nem állt orvosi kezelés alatt sem“. – írja a dunakeszi portál a bírósági ítélet alapján.