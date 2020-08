Nem tudom, maguktól ment-e el az eszük, vagy valami nagyon okos tanácsadók biztatják őket erre, de a baloldal most már kampányszerűen támadja a vidékieket, az időseket, s nagyjából mindenkit, akik szerintük a Fidesz szavazói, vagy legalábbis nem eléggé harcolnak a jelenlegi kormány ellen. Ahogyan ők mondják: „becsicskultak” a kormánynak. A tanárok, az orvosok és mások. Valaki szólhatna már nekik: elég volt ebből! A magyarországi baloldalon mindig is divat volt lenézni a vidéki embereket, a mucsaiakat, az elmaradottakat, a buta tahókat, mert nyilván, aki nem a budapesti belvárosban él, az csak ilyen lehet.

De ameddig most már a baloldali pártok, újságírók elmennek, addig az egykori SZDSZ sem merészkedett volna.

Nem is értem, mit remélnek ettől a vidékizéstől, öregezéstől? Azt hiszik, hogy emiatt majd tömegesen rohannak a legközelebbi választásokon rájuk szavazni az általuk lenézett, megsértett emberek? Vagy megszeppenve otthon marad majd minden Fidesz-szavazó, különösen az idősebbek, ahogyan a Momentum szeretné? Szóval elég önsorsrontó játszmának tűnik ez a baloldal részéről. Lelkük rajta. Mindemellett persze már a kiindulópontjuk sem igaz, hogy a Fideszre csak a vidéki, idős, tanulatlan rétegek szavaznak.

Minden választás, minden közvélemény-kutatás szerint a kormánypártok a társadalom minden rétegében – kor, nem, lakhely, iskolai végzettség – messze megelőzik népszerűségben bármelyik ellenzéki pártot, még Budapesten is. Viszont az is igaz, hogy a legkisebb településen is akadnak, akik valamelyik baloldali pártra szavaznak. Egyelőre legalábbis, mert ha tovább folyik ez a vidékellenes kampány, könnyen elfordulhatnak tőlük saját szavazóik is.

Nemrég egy picinyke kis faluban találkoztam egy 84 éves bácsival. Sántikálva ballagott megnyomni a harang indítógombját. Ő gondozza évtizedek óta a kis templomot, ahogyan évszázadok óta a családja tette. Nem tudom, tanult ember volt-e, de szavaiból kitűnt, hogy kormánypárti. S ahogy mesélt az életéről, az jutott eszembe: ezeket akarják kizárni a választásból, ezeket nézik le és sértegetik a baloldaliak? Ez a bácsi, a kis tagyoni templom őre, és a hozzá hasonlók, a szüleink, nagyszüleink tartották meg ezt az országot, nekik köszönhetjük, hogy egyáltalán még itt vagyunk, hogy létezik Magyarország. S a baloldalnak az ilyen bácsikák, nénikék lábához borulva kellene bocsánatot kérni mindazért, amit elkövettek ellenük most és az előző évtizedekben is.