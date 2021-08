Úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely autósellenes elképzeléseivel kapcsolatban egyetértés van kialakulóban a baloldalon. Ironikus, hogy a zöld jelszavakkal kampányoló főpolgármester eddig hozott, idevágó intézkedései csak a dugókat növelik és a levegő szennyezettségét rontják amellett, hogy a fővárosiak százezreinek okoznak kényelmetlenségeket a mindennapokban.

Ezt ne hagyja ki! Egyetért a baloldal: az autókat ki kell szorítani a fővárosból

Mára az egész szivárványkoalíció beállt Karácsony Gergely főpolgármester autósellenes elképzelései mögé Budapesten – írja a Magyar Nemzet.

Legutóbb Manhalter Dániel, a DK képviselőjelöltje beszélt arról, hogy a baloldalon teljes az egyetértés abban, hogy az autókat ki kell szorítani a fővárosból. Korábban pedig az LMP kampányolt amellett, hogy hozzanak létre több kerékpársávot, pedig a meglévők is súlyosan akadályozzák a forgalmat, ráadásul egyáltalán nincsenek kihasználva. Ferenczi István, a zöldpárt budapesti elnöke nemrégiben azért bírálta a Galvani híd megépítését, mert szerinte az a viszonylagosan nagy kapacitása miatt automatikusan növelné a Budapestet terhelő autósforgalmat. A Gyurcsány-párti Niedermüller Péter vezette Erzsébetváros belső részében az autózást teljesen ellehetetlenítő korlátozásokat vezettek be, beleértve a forgalmi hurkok átláthatatlan rendszerét, és az egymásnak is ellentmondó közlekedési táblák dzsungelét. Ráadásul már a Fővárosi Közgyűlés előtt hever az a pilot program is, amely alapján számos baloldali vezetésű városrészben – Terézvárosban, Józsefvárosban és Ferencvárosban, valamint a IX. és a XIII. kerületben – is a belső-erzsébetvárosihoz hasonló szabályozásokat léptetnének életbe.

Szedett-vedett megoldások

Karácsony már közvetlenül a főpolgármesterré választása után az autósközlekedésről és parkolásról is beszélt. Egyebek mellett azt ígérte, hogy az első perctől kezdve kivonja az autókat hétvégente a rakpartról, hosszú távon pedig visszaadná azt a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak. Ehelyett végül a pandémia első hulláma alatt egy személyben döntött arról, hogy a forgalmi sávok kárára jelöl ki „ideiglenes” kerékpársávokat a Nagykörúton és az Üllői úton. A rekordméretű dugók és a nyilvánvaló balesetveszély miatt – az Üllői úton eleinte kihelyezett betonakadályokba több jármű is beleütközött – utóbbi helyen kisvártatva teljesen leradírozták a sávokat, a Nagykörúton pedig kettő helyett egy sávot hagytak meg a bringásoknak. A forgalomra azonban még ebben a formában is rendkívül nagy terhet jelentenek a kerékpársávok, főként mivel idén tavasszal, illetve nyáron számos felújítási munkálatot egymással párhuzamosan indítottak meg Karácsonyék. A rakpart egy részét a Lánchíd felújítása miatt zárták le, a Rákóczi úton pedig a Blaha Lujza tér rekonstrukciója miatt van érvényben forgalmi korlátozás, miközben a fővárosi közlekedésre a metrópótló buszok jelenléte is jelentős többletterhet ró.

Forgalmi pokol a szünidőben

Mindennek eredményeképpen a nyári szezon közepén – amikor a diákoknak tanítási szünet van, a munkavállalók jelentős része pedig a szabadságát tölti – nagyobb káosz tapasztalható az utakon, mint év közben. Karácsonyék átgondolatlan döntései a kiemelkedően magas légszennyezettségben is megmutatkoznak. Mint arról a Mediaworks Hírcentruma korábban beszámolt, egyebek mellett a Nagykörút budai részein is a megszokottnál jóval magasabb a nitrogén-dioxid (NO2) koncentrációja. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) oldalán található adatok szerint a Széna téren 56 olyan óra volt idén június 7. (vagy a rakpart lezárásának kezdete) és 28-a között, amikor 60 nanogrammnál magasabb volt az NO2 koncentrációja, háromszor pedig a 100-as egészségügyi határértéket is meghaladta. Ezzel szemben tavaly mindössze kilenc olyan óra volt, amikor elérte a 60 nanogramm per köbmétert a NO2-szennyezettség a Széna téren, és a 70-es értékig is csak egyetlen alkalommal ment fel. A tavalyelőtti Széna téri adatok is kedvezőbbek az ideinél: 2019-ben mindössze kétszer ment 90 nanogramm per köbméter fölé az NO2 koncentrációja, s a legnagyobb érték 93 volt, szemben az idei 111-gyel.

A Nagykörút pesti részén nincs mérőállomása az OLM-nek, ám mivel ott az utóbbi időben gyakrabban alakult ki dugó, feltételezhető, hogy a szennyező anyagok koncentrációja is magasabb. Ahogy említettük, egy órára vetítve az NO2 egészségügyi határértéke 100 nanogramm per köbméter, ám éves átlagban 40, ezért is figyelmeztető jel, ha ezt huzamosabb ideig meghaladja a koncentrációja.

Mélyen gyökerező ellenszenv

Ahelyett, hogy Karácsony Gergely megpróbálna javítani a közlekedésen, és kampányígéreteihez hűen élhetőbbé tenné Budapestet, a jelenlegi tarthatatlan, pattanásig feszült helyzetben sem cselekszik. Sőt, továbbra is az autósok ellen hergeli a közvéleményt az olyan kijelentéseivel, mint hogy ha dugóba kerül valaki, szálljon ki a gépkocsijából és menjen inkább gyalog. Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének az autósokkal szembeni mérhetetlen ellenszenve nem meglepő annak fényében, hogy Karácsonynak nincsen jogosítványa – többszöri próbálkozásra sem tudta megszerezni a vezetői engedélyt –, és még a KRESZ-vizsgát is csak nagy nehézségek árán tudta letenni. Mindemellett a főpolgármester számára puszta PR a zöld imázs: bár azt a látszatot igyekezett kelteni magáról, hogy kerékpárral jár szinte mindenhova, több alkalommal is lebukott, hogy sofőr furikázza, és két kerékre csak egy-egy promóciós fotó kedvéért pattan.

Borítókép: a főváros VII. kerületében a Thököly út forgalmas látképe, a Baross tér felé