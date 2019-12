Egy kávézó kirablása közben lövöldözni kezdtek Berlinben

Egy kávézó kirablása közben tüzet nyitottak Berlin központjában – írja az Independent alapján az Origo.

A helyi sajtó szerint Berlin belvárosában a Friedrichstrassén, a Checkpoint Charlie közelében kiraboltak egy Starbucksot – írja a DW.com.

The scene is clearing up at Checkpoint Charlie. Still no info on suspect who has shot fires in a cafe in that Berlin hotspot for tourists. Situation seems under control. pic.twitter.com/x2CXCBvvpb

— Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) December 30, 2019