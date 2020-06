Dühöngenek az autósok Karácsonyék biciklisávja miatt

Durva dugók, dühöngő autósok, bosszankodó budapestiek és kihasználatlan biciklisávok – nagyjából így lehetne összefoglalni, mi lett Karácsony Gergelyék elképzeléséből. Van olyan vélemény is, hogy a főváros ezzel egymásnak akarta ugrasztani az autósokat és a bicikliseket. Gyakorlatilag mindenki tiltakozik az ésszerűtlen döntés ellen.

Mint ismert, Karácsony Gergely döntése értelmében több pesti főútvonalon is egy sávra szűkült az autós forgalom, így ezeken az útszakaszokon hatalmas dugók alakultak ki. Úgy, hogy közben elenyésző számban vannak biciklisták az arra kijelölt sávokban – írja az Origo.

Gyorsan kiderült, hogy tévút

A főpolgármester azért határozott így, mert szerinte a válság alatt megváltoztak a közlekedési szokások, egyre többen használnak biciklit. Emlékezetes, a BKK áprilisban jelentette be a honlapján, hogy először a Bartók Béla úton, a Móricz Zsigmond körtér és Tétényi út közötti szakaszán, második lépésként a Tétényi úton a Bartók Béla út – Etele út között, harmadik lépésként a Kálvin tér és a Könyves Kálmán körút között lehet majd biciklisávon kerékpározni.

Az már az elején látszott, hogy közel sem lesz sikertörténet Karácsony ötletéből.

„Naponta többször is órákra bedugul a forgalom a Nagykörúton és a Bartok Béla úton” – jelentette a Ripost május elején. A lap tudósítói továbbá arról számoltak be, hogy egyhetes forgatásuk alatt egyetlen kerékpárost sem láttak a felfestett sávokon közlekedni. A portál felvételén az is jól látszik, hogy mindeközben az autósoknál komoly dugó alakult ki.

A lap munkatársai pár héttel később visszamentek a körútra, és ugyanazt tapasztalták, mint korábban.

Az autósok ingerültek voltak, és dühösen konstatálták, hogy csak araszolni tudnak az egyik legforgalmasabb belvárosi úton.

Hasonlóra jutott a Világgazdaság is. Összeállításukból az derült ki, hogy alig használja valaki a Nyugati pályaudvar és a Corvin negyed közötti biciklisávot, a három kilométeres szakaszon percenként bukkan fel egyetlen biciklis. Volt olyan nap, amikor óránként egy irányban 47-en haladtak el biciklivel ezen a szakaszon, miközben ugyanitt mintegy 40 ezer autó közlekedik – írták.

Az autósokkal nem egyeztet Karácsony

„A főváros nem kérdezett meg minket a kerékpársávokkal kapcsolatban” – nyilatkozta a Mandinernek Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke, hozzátéve, sem a kerékpársávok „autósok rovására történő megvalósításáról”, sem a sebességkorlátozás tervezett bevezetéséről nem kérdezték meg őket. Kovács úgy látja, a kerékpáros közlekedés fejlesztését az Autóklub is támogatja, de ez nem mehet az autósközlekedés rovására.

„Ha maradnak az ideiglenes kerékpársávok, akkor szeptemberben káosz várható”

– vázolta, szerinte mi várható, ha minden marad ugyanígy.

Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is nyilatkozott a lapnak. Szerinte kapkodás jellemzi a fővárosi döntéshozatalt. „Teljesen jogszerűen, de teljhatalommal irányítja a fővárost a polgármester, miközben a parlament rendszeresen ülésezik.

A biciklisávok felfestése is ilyen egyszemélyi döntés volt, ami mindenkit, a szakmai szervezeteket is váratlanul érte, és nem előzte meg társadalmi párbeszéd”

– mondta. A politikus úgy látja, hogy a budapesti vezetés egymásnak ugrasztotta az autósokat és a bicikliseket.

„Jó lenne, ha nem lenne Budapesten autósüldözés, mivel az autóhasználat sokak számára elengedhetetlen mind a munkába járáshoz, mind a családi élethez. Autóval járni nem deviancia” – mondta Fürjes Balázs.

Borítókép: kerékpáros halad a fővárosi Üllői úton kialakított ideiglenes biciklisávban 2020. április 25-én