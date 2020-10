Drámai szigorításokat vezetnek be Németországban

November 2-től, hétfőtől jelentős szigorítások lépnek életbe a koronavírus-járvány miatt Németországban – jelentette be Angela Merkel kancellár a tartományi vezetőkkel folytatott online konferencia után.

Az éttermek, kocsmák bezárnak, csak házhozszállítással dolgozhatnak, egyszerre legfeljebb tíz ember találkozhat, ők is csak akkor, ha maximum két háztartásban élnek. A turisztikai szálláshelyek csak kötelező üzleti utakra adhatnak ki szállásokat. Bezárnak a színházak, a mozik és a koncerttermek is. Az iskolák és óvodák ugyanakkor nyitva maradnak. Az intézkedések a tervek szerint négy hétig lesznek érvényben, de két hét után felülvizsgálják őket – számol be az Origo.

A sajtótájékoztató még tart, cikkünk frissül!

Angela Merkel kora esti sajtótájékoztatóján azt mondta, a fertőzések száma „exponenciálisan nő”, a helyzet nagyon súlyos.

Nemzeti erőfeszítés kell, szigorú szabályokat kell hoznunk a kapcsolatok korlátozására – mondta a kancellár. Mindenkit arra kért, hogy tartózkodjon a felesleges utazásoktól.

A megállapodás szerint csak két háztartás tagjai tartózkodhatnak egy helyen, maximum tízen. Aki ezt megsérti, megbüntetik. Minden szórakoztatóipari és szabadidős eseményt megtiltanak. A színházaknak, az operáknak és a koncerttermeknek be kell zárniuk. Szabadidős sporteseményeket sem lehet tartani. A profi sporteseményeket megtarthatják, de nézők nélkül.

Az éttermek november végéig bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges. Az üzemi étkezdék nyitva maradnak. Be kell zárni a kozmetikai szalonokat, a masszázs- és tetoválóstúdiókat. A fodrászok nyitva tarthatnak, de szigorú szabályok mellett.

Nem zárnak be a nagy- és kiskereskedelmi üzletek sem, de tíz négyzetméterenként csak egy ügyfél lehet bent. A szállodák sem fogadhatnak vendégeket éjszakára, kivételt a kötelező üzleti utak jelentenek.

Az iskolák és az óvodák viszont nyitva maradnak egész novemberben.

Markus Söder bajor miniszterelnök „négyhetes terápiának” nevezte a szigorú intézkedéseket, Olaf Scholz alkancellár pedig Twitteren az „igazság hónapjának” nevezte novembert.

A német egészségügyi hatóságok szerda reggel egy napon belül 14 964 új koronavírus-fertőzésről számoltak be. Ez majdnem kétszer annyi, mint a múlt hét szerdáján, és új csúcs. A német hatóságok attól tartanak, hogy megtelnek a kórházak, és nem tudják ellátni a betegeket.

Borítókép: Angela Merkel német kancellár a kabinet heti munkaülésére érkezik a berlini kancellári hivatalban 2020. október 28-én, a koronavírus-járvány idején