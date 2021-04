Dömötör a baloldalnak: vonják vissza az oltásellenes kijelentéseiket!

A baloldal az elmúlt hetekben egymillióval kevesebb oltást adott volna a magyar embereknek, ennyivel kevesebben kapták volna meg a vakcinát.

„A szociális katasztrófa mellett látszik, hogy sokkal nehezebb helyzetben vannak a mélyszegénységben élők, mint a többiek. Félnek ezek az emberek” – hangoztatta napirend előtti felszólalásában Oláh Lajos. A DK-s politikus szerint ennek a társadalmi csoportnak a tagjai „nem tudják, hogy kihez kell fordulni és internet híján mihez kezdjenek a regisztrációval”. „A kormány törölje el az oltási regisztrációt, ne a Kubatov-lista legyen a fontos. Bővítsék az oltópontokat, nyissák meg a stadionokat” – mondta a Gyurcsány-párti képviselő, hozzátéve: az önkormányzatokra ne ellenségként tekintsenek, hiszen „ők segíteni akarnak abban, hogy mindenki minél hamarabb megkapja az oltást” – írja a Magyar Nemzet.

Dömötör Csaba parlamenti államtitkár azonban rámutatott, hogy a kormányhivatalok is segítenek a regisztrációban és postán is kiküldik az űrlapot az elektronikus értesítés mellett. „Önök akarták fizetőssé tenni az egészségügyet” – közölte, hozzátéve: azt a regisztrációt kívánja eltörölni az ellenzék, melyet több mint négymillió ember töltött ki, és amely a háziorvosok munkáját is jelentősen megkönnyíti.

„Amikor Karácsony Gergely német stadionról közölt képet, akkor felmérték, hogy Németország hogyan áll az oltással?”

– tette fel a költői kérdést, majd emlékeztetett: a baloldal az elmúlt hetekben egymillióval kevesebb oltást adott volna a magyar embereknek, ennyivel kevesebben kapták volna meg a vakcinát.

„Az ön főnöke volt az első, aki aláírta az oltásellenes nyilatkozatot, és miközben ezt a többi baloldali politikus is megtette, be is oltatták magukat”

– mondta Dömötör Csaba, aki szóba hozta, hogy a baloldali pártok – élén a Momentummal – videóban kampányoltak volna a kormánnyal a regisztráció mellett.

„Lenne egy következő témajavaslatunk: videóban jelentsék be az oltásellenes megnyilvánulásaik visszavonását”

– mondta az államtitkár.