Deutsch Tamás: a DK a történelmi traumák elszenvedőit csapja arcon

Azzal, hogy Gyurcsány Ferencék neonáci jelöltet támogatnak, intézményesen relativizálják a múlt század történelmi traumáit átélők szenvedését Deutsch Tamás szerint. A Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője a Mediaworks Hírcentrumának nyilatkozva arra is felhívta a figyelmet: a DK aktívan dolgozik azon, hogy fajgyűlölő ideológiát valló képviselő jusson a parlamentbe.

„A jobbikos Tóth Péter és más neonáci jelöltek támogatása új léptéket jelent Gyurcsány Ferenc botránypolitizálásában. Gyurcsány, amikor nyíltan antiszemita, rasszista kijelentéseket tevő szereplőkkel köt politikai szövetséget, elfogadhatóvá teszi ezeket a gyűlöletkeltő eszméket” – jelentette ki a Media­works Hírcentrumának Deutsch Tamás.

A Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője szerint Tóth Péter gusztustalanul megfogalmazott, szélsőséges és fajgyűlölő kijelentései hatványozottan súlyosabbak, mint Bíró Lászlónak, a baloldal szerencsi jelöltjének antiszemita és rasszista fröcsögései.

„Gyurcsány Ferenc szabad akaratából állt be egy neonáci mögé, és döntött úgy, hogy vállvetve kampányol és fotózkodik a fajgyűlölő jobbikossal” – mutatott rá Deutsch, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a magunk mögött hagyott XX. század történelmében az embereket megnyomorító szélsőséges ideológiák hirdetőivel való politikai szövetségkötést képviselők pont ugyanúgy érveltek, mint most Gyurcsány. „A jobb- vagy baloldali radikálisokkal ócska hatalmi érdekből kötöttek szövetséget, és mindezt úgy próbálták megmagyarázni, hogy bár talán nem helyes, amit tesznek, de az elfogadhatatlan nézeteket valló szélsőségesekkel egy náluknál sokkal nagyobbnak kikiáltott veszély elhárítása érdekében indokolt az együttműködés. Gyurcsány Ferenc az egyik legújabb Facebook-bejegyzésében ehhez hasonlóképpen azzal bagatelizállja, próbálja kidumálni a Tóth Péter-félékkel kötött szövetséget, hogy ezek a szélsőségesek csak »kocsmanácik«, s szerinte a kormányváltás szükségessége egyébként is felülír minden belső vitát” – fejtette ki a kormánypárti képviselő.

Mint rámutatott,

a DK nyíltan antiszemita, rasszista embereket akar beültetni a parlamentbe, az ő szélsőséges nézeteiknek kíván teret biztosítani a magyar törvényhozásban, azt akarják, hogy az ilyen gyalázatos dolgokat képviselő politikusok dönthessenek a magyar emberek sorsáról.

Szavai szerint ez minden jóakaratú magyar ember békés hétköznapjai ellen intézett támadást jelent. – Gyurcsányék – folytatta – a túláradó hatalmi érdekük miatt ráadásul gyalázatos módon és intézményesen relativizálják a magyar emberek szenvedését, amit a múlt században a proletár- és a nyilas diktatúrák okoztak.

„A magyar baloldal égig érő cinizmusát és képmutatását leplezi le az, hogy míg az elmúlt években a liberálisok összes megélhetési rettegője barna veszedelmet, a Horthy-korszak restaurációját, nácizmust és/vagy diktatúrát kiáltott a kormány szinte minden jószándékú, ráadásul a magyar emberek nagy többsége által támogatott lépése kapcsán, addig most mélyen hallgatnak. Hol van Gyurcsány fajgyűlölő jobbikos melletti kiállásakor Vásárhelyi Mária, Radnóti Sándor, Magyar Bálint, Örkény Antal és számos társuk? Hol vannak ezek az emberek akkor, amikor valóban fennáll a lehetősége annak, hogy Gyurcsány nyíltan antiszemita és rasszista jobbikosokat juttat az Ország­gyűlésbe? Szabadságon vannak, nincsen esetleg internetelérésük vagy elfelejtettek magyarul?” – tette fel a kérdést a politikus. Megjegyezte: Dobrev Klára személyében az Euró­pai Parlament alelnöke is Tóth Péter, Bíró László és a hozzájuk hasonlók által képviselt förtelmek mellé állt.

A Magyar Nemzet cikke emlékeztet,

Tóth Péter egyebek mellett nyíltan követelt fajvédelmet, a homoszexuálisokat genetikai hulladéknak nevezte, a cigányság által „elfoglalt” terek visszaszerzését sürgette.

Bár a DK hivatalosan nem nyilatkozott annak kapcsán, hogy Tóth személyében neonáci jelöltet támogatnak Szegeden az előválasztáson, a Gyurcsány-párt korábbi alelnöke, Bauer Tamás bírálta a döntést. Tamás Gáspár Miklós filozófus elfogadhatatlannak nevezte, hogy a Tóth Péterhez hasonló nézeteket valló jelölt mellett kampányoljon egy baloldali párt, és hasonló állásponton van Breuer Péter ismert zsidó közéleti személyiség, a Heti TV igazgatója is.

Álszent gazember Tegnap megszólalt az ügyben a Fidesz frakcióvezetője is, aki közösségi oldalán tette fel a kérdést: „Most már nemcsak Gyöngyösi Márton zsidólistája és a szintén jobbikos Biró László »judapestezése« fér bele a baloldali politikába, hanem a vegytiszta fajelmélet is a szegedi DK–Jobbik közös jelölttől?”

„Nahát, nahát, Gyurcsány úr! Mi fér még el azon az arcbőrön?” – kérdezte Kocsis Máté a Demokratikus Koalíció elnökétől. Azt írta: érdekes lehet most már főnökükként mentegetni ezeket az embereket, írni róluk az „izzadtságszagú, relativizáló posztokat”. Sőt Gyurcsány Ferenc pénteki bejegyzésében odáig is elmerészkedik, hogy közös éntudata lett velük – jegyezte meg. Hozzátette: a Jobbik megvásárlása együtt járt az ilyenek megvásárlásával is, és Gyurcsány Ferenc „csapta be már annyiszor a magyarokat, hogy még ez is simán elfér”. Kocsis Máté értékelése szerint Gyurcsány Ferenc a pénteki Facebook-bejegyzésében lényegében azt írja, hogy „előbb nézi el a fajgyűlölőket, mint a kormánypártot”. „Kérdés, hogy a magyar cigányság és zsidó honfitársaink elnézik-e magának, hogy az újnácikkal ismét hatalomra kerüljön?” – írta a Fidesz frakcióvezetője, álszent gazembernek nevezve a baloldali politikust.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) delegációvezetője