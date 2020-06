Szijjártó Péter: az újabb összeköttetésekről fognak szólni a magyar-szlovák kapcsolatok (videó)

Cikkünket frissítjük!

A világjárvány elleni védekezés még inkább megerősítette a szlovák-magyar kapcsolatokat, és közös történetünk során még soha olyan jó nem volt a két ország közötti együttműködés, mint jelenleg – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a sajtótájékoztatón. A magyar politikus megköszönte, hogy északi szomszédunk 93 magyar állampolgár hazahozatalában segített a járvány idején. Emlékeztetett, hazánk 56 szlovák állampolgárnak segített hazajutni, és 11 dél-szlovákiai kórháznak küldött adományként védőeszközöket.

Szijjártó Péter az együttműködés sikerei között említette, hogy a két ország lehetővé tette az egymás közötti ingázást, folyamatosan fenntartották a teherforgalmat, és hogy 48 órát meg nem haladó tartózkodás esetén magyar és szlovák állampolgárok korlátozás nélkül tartózkodhatnak egymás országainak területén. Összesen már 13 határátkelő áll a két ország állampolgárainak rendelkezésére – jegyezte meg.

A bejelentkezést itt tudja megtekinteni:

A következő évek a szlovák-magyar kapcsolatokban az új összeköttetésekről és az újabb közös sikertörténetekről fognak szólni, ezek az összeköttetések jót fognak hozni Szlovákiának, Magyarországnak, a felvidéki magyarságnak és a magyarországi szlovákságnak is

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Szlovákia jelenleg Magyarország harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere, az éves áruforgalom meghaladja a 10,5 milliárd eurót. Ahogy a magyar tőkekihelyezések tekintetében is az előkelő harmadik helyen áll Szlovákia – mutatott rá a tárcavezető.

Az összeköttetések tekintetében négy programot emelt ki Szijjártó Péter: elsőként a nyár végére elkészülő hidat a Dunán, amely a két Komáromot köti majd össze. Másodikként szólt arról, hogy 2022-ig hat új határátkelési pont nyílik, közöttük három új híd épül az Ipolyon. Harmadikként a két országot összekötő gázvezetékek kapacitásának 2024-ig történő növelését, negyedikként pedig idén decemberig a magas feszültségű villamosenergia-hálózat két ponton történő összekötését említette, hangsúlyozva, hogy utóbbi két program jelentősen hozzájárul a két ország energiaellátásának biztonságához.

„A magyar nemzet számára a felvidéki magyar közösség sorsa szívügy. Szerencsére úgy tűnik, hogy ez nemcsak a magyar, de a szlovák kormány esetében is így van. A szimbolikusnál többre értékeljük, hogy a nemrég hivatalba lépett szlovák kormány programját magyarul is közzétette, nagyra értékeljük a miniszterelnök és a külügyminiszter úr kapcsolatépítő lépéseit a magyar közösség irányába, mint ahogyan azt is, hogy megkezdődött az előkészítése a kisebbségek jogállásáról, valamint a nemzetiségi oktatásról szóló törvényeknek is”