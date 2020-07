Csütörtökön indul a pótfelvételi

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közölte: az elmúlt évektől eltérően idén állami ösztöndíjas formában több képzési területen is be lehet jutni az egyetemekre a pótfelvételi eljárás keretében. A lehetőséggel azok a diákok élhetnek, akiket az általános eljárásban nem vettek fel, vagy akik korábban nem adtak be jelentkezést.