Csődöt mondott Mohácson a szivárványkoalíció

Bár a balliberális oldal mindent bevetett a mohácsi időközi választás előtt, a kampányban még Vadai Ágnes (DK) is ellátogatott a településre, hogy erősítse a szivárványos összefogást, a Fidesz–KDNP mégis nagy győzelmet aratott. Ennek köszönhetően a képviselő-testületben kétharmados többségben lesz a polgári oldal. Karcagon pedig a balliberálisok előre feladták a küzdelmet, jelölteket sem állítottak.

„Mindent megtett a balliberális oldal, hogy sikerrel szerepeljen a mohácsi időközi választáson. Alakítottak egy mondvacsinált civil egyesületet, majd elbújtak mögé, és onnan irányították a lejárató kampányukat, a megfélemlítés érdekében pedig mindenkit feljelentettek” – erről beszélt a Magyar Nemzetnek Mohács frissen megválasztott fideszes polgármestere. Pávkovics Gábor kiemelte:

a polgári oldal győzelme annak volt köszönhető, hogy a város lakói bölcsen gondolkodtak, és nem hagyták magukat elrettenteni.

„Ez egy kis város, ami 2019 őszéig a nyugalom szigete volt. A település hosszú évekig csak magára, a fejlesztésekre koncentrált, és arra, hogy öles léptekkel haladjunk előre. Az elmúlt egy évben tapasztalható acsarkodásnak a csírája sem volt meg, Szekó József Fidesz–KDNP-s polgármestert még az MSZP is támogatta” – mutatott rá a kormánypárti politikus. Hozzátette: azzal viszont, hogy Csorbai Ferenc tavaly októberben a város polgármestere lett, vérszemet kaptak. Emlékezetes, a balliberális politikus, Puch László volt MSZP-pénztárnok veje akkor szocialista színekben indult, és

úgy került a város élére, hogy Szekó József, a kormánypártok jelöltje, a város addigi első embere nem sokkal a szavazás előtt elhunyt, így Csorbai kihívó nélkül maradt.

„A balliberális oldal a most már mögöttünk hagyott kampányban azért dobott be mindent, mert látták, hogy Mohács komoly forrásokkal és lehetőségekkel rendelkezik. Sok-sok, főleg budapesti embernek lett volna kedvére, hogy rátelepedjen a városra, ahonnan akár a 2022-es kampányt is lehetett volna finanszírozni. A siker érdekében még Vadai Ágnes, a DK alelnöke is ellátogatott Mohácsra, hogy az ellenfeleink kampányát erősítse. Szerencsére a mohácsiak többsége látta, mi motiválja a balliberális oldalt, és nem hagyták, hogy a várost kifizetőhellyé degradálják” – fogalmazott Pávkovics Gábor.

Mohács polgármestere azt mondta: most haladéktalanul munkához lát, mert minél hamarabb vissza kell állítani a város nyugalmát. Ennek érdekében azonnal eltávolítják a plakátokat, hogy mindenki minél hamarabb elfelejthesse az acsarkodást, ami a kampányt a balliberális oldal miatt jellemezte.

„Emellett szeretném felrázni a polgármesteri hivatal dolgozóit, akik elképesztő, már-már anarchikus állapotok között dolgoztak, mivel az előző polgármester mindenkit feljelentett” –jelentette ki a Duna-parti város első embere. Pávkovics Gábor hangsúlyozta: a történtek ellenére, de attól függetlenül is, minden mohácsi polgármestere szeretne lenni.

Közben Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely vezetője egyszerre próbált odaszúrni az MSZP-nek és a Fidesznek is. Úgy fogalmazott, hogy Mohácson egy többedjére induló szocialista jelölttel egyszerűen nem lehetett nyerni, ahogy az elmúlt évben Győrben, Szolnokon és Veszprémben sem. A polgári oldalon pedig azzal igyekezett fogást találni, hogy a Fidesznek nincsenek tartalékai. A számok szerint a balliberális politikus kormánypártokat érintő kijelentése ugyanakkor alaptalan. A néhai Fidesz–KDNP-s polgármester, Szekó József ugyanis 2010-ben 4015, míg 2014-ben 3375 voksot kapott az önkormányzati választáson, míg tavaly 4076 volt az érvénytelen szavazatok száma (a kormánypárti szimpatizánsok így tiltakoztak Csorbai akkori elindulása ellen), addig most Pávkovics Gábort 4708-an támogatták.

Mohácson a balliberálisok mindent bedobtak, mégis elvéreztek, Karcagon viszont előre megfutamodtak, a nyilvánvaló kudarc miatt eleve nem is indítottak jelölteket.

A választáson több mint kilencven százalékkal győztes Szepesi Tibor (Fidesz–KDNP) ellenében nem is támogattak polgármesterjelöltet. Egyéniben, az 5-ös választókerületben odaálltak a függetlenként indult Bodnár Csaba mögé, de a jelölt mindössze alig 17 százalékot ért el, miközben Pintér Zoltán (Fidesz–KDNP) megszerezte a voksok csaknem 76 százalékát.

Karcagon azért tartottak polgármester- és egy körzetben képviselő-választást, mert júniusban súlyos betegség következtében elhunyt Dobos László kormánypárti polgármester, aki az 5. egyéni választókerület képviselője is volt.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és Vadai Ágnes független országgyűlési képviselő, a DK alelnöke