Családtámogatás: a Fidesz-KDNP mindenben támogatja a kormányt (videó)

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter szerda délelőtt jelentette be, hogy

Ezzel tovább bővül a családoknak nyújtott támogatások köre – kommentálta a hírt Hollik István, hangsúlyozva: egy olyan nehéz időben, mint a mostani koronavírus-járvány, még inkább segíteni kell azoknak a családoknak, amelyek új otthont szeretnének teremteni vagy a meglévőt felújítani.

Ezért a Fidesz-KDNP természetesen támogatja a most bejelentett otthonfelújítási programot,

ahogyan azt is, hogy január 1-jétől csak 5 százalékos áfát kell majd fizetni az új építésű otthonok után

– közölte a kommunikációs igazgató.

Arról is beszélt, hogy „a Gyurcsány Ferencék által szervezett baloldal” mindig csak megnehezítette a magyar családok életét és az otthonteremtésüket.

Amikor Gyurcsány Ferencék rossz politikájukkal nehéz helyzetbe sodorták az országot, akkor a válsághelyzetben nem segítettek a családoknak, hanem éppen ellenkezőleg, újabb terheket raktak a vállukra – fogalmazott Hollik István.

– sorolta.

A kormánypárti politikus azt is mondta, hogy a baloldal az elmúlt években ellenzékben sem támogatta a kormány családtámogatási és otthonteremtési intézkedéseit.

Úgy fogalmazott: „Gyurcsányék, a szocialisták, az LMP-sek, a Karácsony-pártiak, a jobbikosok és a momentumosok egy kórusban támadják ezeket a programokat”, és a járvány kezdete óta is csak politikai támadásokkal, kamuhírek, kamuvideók készítésével vannak elfoglalva, „egyszerűen nem akarnak segíteni az országnak és a magyar családoknak sem”.

Szerinte ha rajtuk múlna, most is elvennék a családtámogatásokat, és a 2010 óta bevezetett otthonteremtési támogatásokat is megnyirbálnák, ahogyan ezt tették 2002 után.