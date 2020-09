Büntetés vár a diákokra egy szeptember 11-i megemlékezés miatt

Határozatlan időre felfüggesztette egy középiskola két diákját, miután azok a tiltások ellenére zászlókkal emlékeztek meg a szeptember 11-i támadásokban elhunyt tűzoltókról és rendőrökről – írja a V4NA.

Az ohiói Morrowban lévő Little Miami középiskola vezetése kifejezetten megtiltotta az iskolai focicsapatnak, hogy a szeptember 11-én tartott mérkőzésen olyan zászlókat lengessenek, amelyek rendőr- és tűzoltópártiak. Két diák azonban, Brady Williams és Jarad Bentley mégis megtették ezt, és egy piros, valamint egy kék csíkos zászlót vittek magukkal a játék előtt a pályára.

A zászlókkal rendőrök és azon tűzoltók előtt tisztelegtek, akik a szeptember 11-i támadások helyszínére vonultak ki segíteni, és életüket vesztették a mentésben. A két fiú ráadásul különösen kötődik a témához, az egyikük édesapja ugyanis rendőr, a másiké pedig tűzoltó.

Two Little Miami football players pay the price for civil disobedience. They were told not to carry onto the field thin blue line and thin red line flags at their 9/11 game. They did anyway. The school has now suspended them from the team indefinitely. #ThinBlueLine #ThinRedLine pic.twitter.com/19y9GAvaxr

