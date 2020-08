Budapesti Fidesz: nem szabályos a Lánchíd közbeszerzése

Több mint fél év késlekedés után sem sikerült szabályos tartalmú közbeszerzést kiírni a főváros vezetésének a Lánchíd felújítására. A Közbeszerzési Hatóság tartalmi hibák miatt visszadobta a dokumentumot, így a BKK igazgatóságának módosítania kell azt – adta hírül a budapesti Fidesz a közösségi oldalán.

„Folytatódik Karácsony Gergelyék bohózata. Több mint fél év késlekedés után sem sikerült szabályos tartalmú közbeszerzést kiírni a főváros vezetésének a Lánchíd felújítására. A Közbeszerzési Hatóság tartalmi hibák miatt visszadobta a dokumentumot, így a BKK igazgatóságának módosítania kell azt. Ezért vajon ki lesz a felelős a főpolgármester szerint? Bizonyára a kormány. Egy biztos, a nemzet egyik szimbólumának felújítása további heteket csúszik a hozzá nem értés, a szerencsétlenkedés miatt” – írta közösségi oldalán a budapesti Fidesz.

A Magyar Nemzet korábban arról számolt be, hogy eredményes tender esetén 2021 tavaszán megkezdődhetne és 2023-ban be is fejeződhetne a Lánchíd rekonstrukciója.

Amennyiben viszont a tender nem lesz eredményes, akkor akár több év csúszás is várható. A munkálatokat a fővárosi önkormányzat saját forrásból, hitelből, illetve a kormány hatmilliárd forintos hozzájárulásából finanszírozná.

Borítókép: a Lánchíd 2020. február 29-én