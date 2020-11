Budapesten lesz az ENSZ első regionális terrorizmusellenes központja (videó)

A budapesti irodában 12 magyar és nemzetközi tisztségviselő fog dolgozni az ENSZ terrorellenes tevékenységének még sikeresebbé tétele és regionális terrorellenes küzdelem fejlesztése érdekében.

Budapesten lesz az ENSZ első regionális terrorizmusellenes központja – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában.

Szijjártó Péter azt követően nyilatkozott, hogy kedden videokonferencia formájában tárgyalt Vlagyimir Voronkovval, az ENSZ terrorizmusellenes tevékenység összehangolásáért felelős főtitkár-helyettesével.

A miniszter elmondta: tanácskozásukon megerősítette, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett a nemzetközi terrorellenes küzdelem sikerességéhez való hozzájárulás mellett. „Magyarország nem csak szavakban, hanem tettekben is részt vesz az ENSZ terrorellenes küzdelmében” – fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: az ENSZ első regionális terrorizmusellenes központjának kialakítása már elkezdődött. Jövő február közepén az ENSZ meg is nyitja a budapesti irodát, ahol 12 magyar és nemzetközi tisztségviselő fog dolgozni az ENSZ terrorellenes tevékenységének még sikeresebbé tétele és regionális terrorellenes küzdelem fejlesztése érdekében – fejtette ki.

Szijjártó Péter azt is elmondta: Magyarország továbbra is azt szorgalmazza, hogy az ENSZ normális költségvetésének legyen része a terrorellenes műveletek és terrorellenes tevékenységek támogatása. A miniszter szégyennek nevezte, hogy az ENSZ rendes költségvetése még mindig nem tartalmazza a terrorellenes tevékenységek koordinálásának költségeit.

Kiemelte: manapság kevés ennél fontosabb dolog van az egészségügyi tevékenységek és járvány elleni küzdelem koordinálása mellett. Felhívta a figyelmet, hogy az élet egy jelentős része áttevődött a digitális térbe, így könnyebbé vált a terrorszervezeteknek saját extrém, szélsőséges ideológiájuk terjesztése. Ezzel a lehetőséggel élnek – jegyezte meg a miniszter, hozzátéve: minden eddiginél jobban, gyorsabban és szélesebb körben terjednek a szélsőséges, extrém ideológiák az interneten. Így a terrorfenyegetettség is nő – mutatott rá.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a terrorfenyegetettség egyre súlyosabbá válását Európában is érezni, sajnos már a magyar határoktól 75 kilométerre is volt terrortámadás. Kiemelte azt is, hogy a terrorveszély szoros összefüggésben van az illegális migrációval. „Minél inkább elszabadulnak a migrációs hullámok, annál nagyobb lesz a terrorfenyegetettség” – szögezte le.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország a nemzetközi terrorellenes küzdelemnek eddig is fontos szereplője volt. Hozzátette: arról biztosította az ENSZ terrorizmusellenes tevékenység összehangolásáért felelős főtitkár-helyettesét, hogy ez a jövőben is így lesz. Ránk számíthatnak – fogalmazott Szijjártó Péter.