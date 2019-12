Botkáék pénzelték a Szeviép-vezéreket felmentő bírónő családi cégét

A Szeviép-vezéreket felmentő ítéletet hozó bírói tanács egyik tagjának családi cégét jelentős pénzekkel tömte ki a Botka László vezette önkormányzat.

Lehet, hogy nem is véletlen a Szeviép-ügyben másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék felmentő ítélete, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy egy országot háborított fel. Senki sem érti, hogy mégis mi történhetett, amikor

egy évvel ezelőtt a Szegedi Járásbíróság tanácsa még egyértelműen bizonyítottnak látta a volt Szeviép-vezérek bűnösségét, és komoly, többéves letöltendő börtönbüntetéseket szabott ki a három Szeviép-vezérre, összesen 16 évet.

Ezután jött a másodfokú tanács, és azzal a magyarázattal állt elő, hogy nem analizálták a csődeljárása előtt saját érdekeltségű cégeibe 1,5 milliárd forintot kilapátoló cég teljes könyvelését, így a bíróság egyszerűen kijelentette:

nincs elég bizonyíték ahhoz, hogy a csődbűncselekményt minden kétséget kizáróan megállapítsa

– írja a Pesti Srácok cikke alapján az Origo.

A Botka László vezette szegedi önkormányzat hivatalos városi honlapján videóval megspékelt hosszú saját beszámoló áll a felmentő ítéletről. Nem meglepő a látványos megkönnyebbülés, hiszen a baloldali kormányok és Botkáék tömték tele közpénzzel az építőipari vállalkozást, többek közt önkormányzati cégeken keresztül – szemlézte a lap.

A PestiSrácok.hu azonban

olyan összefüggéseket talált a Szegedi Törvényszék és a szegedi városvezetés között, ami a bírói függetlenséget és igazságszolgáltatást új megvilágításba helyezi.

Nóvé Ágnes a háromfős törvényszéki bírói tanács egyik tagja volt, amely meghozta a múlt heti ítéletet. Miután a Nóvé Ágnes név nem mondható igazán tucatnévnek, és végigböngészve a személyi adatokat, születési dátumot, a Facebookon fellelhető fotókat kiderült, hogy Nóvé Ágnes és férje tulajdonosai az ÉPTÁRKER Kft.-nek.

A PestiSrácok az ismert közösségi oldalon egy szegedi Nóvé Ágnest talált, munkahelyeként a Szegedi Járásbíróság van feltüntetve, születési dátuma egyezik az Optenben cégtulajdonosként személyi adatokkal szereplő Nóvé Ágnes születési adataival. A külső alapján is maximális a hasonlóság. Ha ez nem lenne elég, ismerősei között megtalálták K. Zsoltot is, akinél munkahelyként fel is van tüntetve az ominózus cég, megosztásai között pedig ott szerepelnek az általuk bemutatott városi projektek. Közös fotóik alapján az is egyértelmű, hogy egy párról van szó – összegezte a lap.

Az még önmagában nem jelentene összeférhetetlenséget, hogy a Szeviép-ügyben eljáró egyik bíró is az építőiparban utazik, az viszont már nagyon is az, ha cége attól a szegedi önkormányzattól kapott komoly megbízást, amelynek a vádlottak kvázi a házi beszállítói. Márpedig ha hihetünk a közbeszerzési értesítőnek, pontosan ez történt. Méghozzá akkor, amikor a Szeviép-per első fokon zajlott – írja a portál.

Tavaly októberben kezdődött az eddigi talán legnagyobb zöld projekt Szegeden, zömében TÁMOP-forrásból. A Belső-Tarján fejlesztésére, zöld területek rehabilitálására, parkosításra játszóterek, közterületek felújítására 990 millió forint uniós forrást nyert el Szeged városa.

Az összesen 1 milliárdot meghaladó projekt kivitelezésére 4 ajánlattevő közül választották ki a Alapközmű Kft. és az ÉPTÁRKER Kft. cégekből álló konzorciumot.

A Szeged.hu-n elérhető táblázat szerint a két céggel 2018 szeptemberében 180 munkanapos határidővel szerződtek le összesen 748 millió 137 ezer 910 forint értékben. A dokumentációk, tudósítások szerint november 30-án már át is adták a beruházást – írja a PestiSrácok.

A több mint százmilliós Zöld város projektmunka mellett két kisebb megrendelés is becsúszott. A szegedi Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 2018 áprilisában bruttó 51 millió 115 ezer 963 forintért szerződött le az ÉPTÁRKER Kft.-vel, hogy a cég a Szegedi Turisztikai Nonprofit Zrt. részére irodát alakítson ki a Széchenyi tér 12. szám alatti épületben.